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Общество

Страх, беспокойство за жизнь и здоровье: почему ввели статью о сталкинге

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 17:46 Фото: Zakon.kz
Директор Департамента законодательства в сфере общественного порядка Министерства юстиции Думан Сулейменов на брифинге в СЦК 10 июля 2025 года рассказал, почему в Уголовный кодекс введена новая статья за сталкинг, передает корреспондент Zakon.kz.

Новая статья вводится законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".

"Законом вводится уголовная ответственность за сталкинг. По инициативе группы депутатов Мажилиса. То есть за незаконное преследование лица, которое представляет существенную общественную опасность. Это деяние будет предусмотрено новой статьей 115-1 УК РК. Данное действие выражается в фактическом причинении преследователем психической травмы потерпевшему – внушение чувства страха, беспокойства за жизнь, здоровье и так далее... Актуальность введения нового состава уголовного правонарушения, такого как сталкинг, обоснована тем, что отсутствие защитных механизмов на такие противоправные действия может иметь еще более серьезные последствия, такие как физическое насилие, изнасилование, причинение вреда здоровью и порча собственности", – мотивировал Думан Сулейменов.

Продолжительное преследование, особенно при отказе от выполнения требований преследователя, по его словам, может закончиться расправой над преследуемым лицом, совершением тяжких и особо тяжких преступлений против личности и собственности.

"Установление уголовной ответственности за преследование, в том числе в семейно-бытовой сфере, позволит защитить потенциальных жертв от преследователей, которые еще не перешли к физическому воздействию или явным угрозам, но целенаправленно совершают в отношении преследуемых менее опасные формы посягательства на личную свободу и безопасность", – добавил спикер.

21 февраля 2024 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха отметил, что есть все предпосылки для появления законодательного закрепления понятий "харассмент" и "сталкинг", так как есть запрос общества.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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