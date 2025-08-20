Теперь в Алматы: действия еще одного судьи вызвали вопросы в Сети

20 августа в Казнете появилось видео, на котором судья показал "решетку" пальцами, сообщает Zakon.kz.

В описании к видео указано, что это судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Бахытхан Бакирбаев.

В горсуде объяснили эти кадры.

"В 2024 году в Специализированном межрайонном уголовном суде города Алматы рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения в отношении трех подсудимых по резонансному уголовному делу. В ходе судебного заседания один из участников процесса предпринял попытку покинуть зал. Судья жестом указал на недопустимость подобных действий, поскольку в тот момент обсуждался вопрос об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Указанный жест был направлен исключительно на поддержание порядка и обеспечение надлежащего хода процесса", – сказано в сообщении.

В горсуде также рассказали, что по итогам рассмотрения ходатайства суд отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей. А по результатам рассмотрения самого уголовного дела был вынесен оправдательный приговор, оставленный без изменения вышестоящим судом и вступивший в законную силу.

"Следует отметить, что в ходе рассмотрения дела на действия судьи поступали жалобы, касающиеся его поведения в судебном заседании. По итогам их рассмотрения Комиссией по судебной этике отдельным действиям судьи было дано общественное порицание", – резюмировали в суде Алматы.

Ранее в Шымкенте судья по резонансному делу о покушении на замакима города на процессе показал язык журналистке. По этому случаю будет назначена служебная проверка.