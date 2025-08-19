Судья по делу замакима Шымкента показал язык журналистке

Судья уголовного суда Шымкента Абинур Карабаев показал язык журналисту во время процесса. Теперь этот поступок рассмотрят на комиссии, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел накануне, 18 августа 2025 года, во время рассмотрения уголовного дела о покушении на заместителя акима города Шымкента Руслана Берденова.

Кадрами произошедшего поделилась журналист Ботагоз Омарова.

"В моей журналистской практике всякое, конечно, бывало, но чтобы судья показал язык – впервые. Рассказываю. Сегодня на судебном процессе по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова председательствующий судья Абинур Карабаев неожиданно показал мне язык!" – написала она в Facebook.

Ситуация вызвала резонанс в обществе. В суде Шымкента отреагировали на произошедшее.

"Действия председательствующего судьи Абинура Карабаева во время рассмотрения уголовного дела о покушении на заместителя акима города Шымкента подлежат проверке на предмет нарушения Кодекса судейской этики. В соответствии с требованиями законодательства будет назначена служебная проверка. По ее итогам материалы будут вынесены на рассмотрение Комиссии по судейской этике. В случае подтверждения факта совершения судьей порочащего проступка материалы будут направлены в Судебное жюри при Высшем судебном совете", – прокомментировали в пресс-службе.

В суде Шымкента отмечают, что независимо от обстоятельств, судьи обязаны строго соблюдать нормы профессиональной судейской этики и поддерживать высокий уровень доверия общества к судебной системе.

Дело о покушении на убийство заместителя акима Шымкента начали рассматривать в суде 6 августа 2025 года. 21 апреля Руслана Берденова ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление по поводу произошедшего.