Судья по делу замакима Шымкента показал язык журналистке
Инцидент произошел накануне, 18 августа 2025 года, во время рассмотрения уголовного дела о покушении на заместителя акима города Шымкента Руслана Берденова.
Кадрами произошедшего поделилась журналист Ботагоз Омарова.
"В моей журналистской практике всякое, конечно, бывало, но чтобы судья показал язык – впервые. Рассказываю. Сегодня на судебном процессе по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова председательствующий судья Абинур Карабаев неожиданно показал мне язык!" – написала она в Facebook.
Ситуация вызвала резонанс в обществе. В суде Шымкента отреагировали на произошедшее.
"Действия председательствующего судьи Абинура Карабаева во время рассмотрения уголовного дела о покушении на заместителя акима города Шымкента подлежат проверке на предмет нарушения Кодекса судейской этики. В соответствии с требованиями законодательства будет назначена служебная проверка. По ее итогам материалы будут вынесены на рассмотрение Комиссии по судейской этике. В случае подтверждения факта совершения судьей порочащего проступка материалы будут направлены в Судебное жюри при Высшем судебном совете", – прокомментировали в пресс-службе.
В суде Шымкента отмечают, что независимо от обстоятельств, судьи обязаны строго соблюдать нормы профессиональной судейской этики и поддерживать высокий уровень доверия общества к судебной системе.
Дело о покушении на убийство заместителя акима Шымкента начали рассматривать в суде 6 августа 2025 года. 21 апреля Руслана Берденова ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление по поводу произошедшего.