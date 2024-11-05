Хасана Касымбаева арестовали на два месяца

Хасана Касымбаева, которого называли главой организованной преступной группы (ОПГ) "Хуторские", арестовали на два месяца. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации правоохранителей, 2 ноября 2024 года Касымбаева водворили в изолятор временного содержания. Позднее стало известно, что постановлением суда его арестовали на два месяца.

Касымбаева подозревают в соучастии в преступлениях, связанных с похищением и причинением тяжкого вреда здоровью человека.

Преступление произошло еще в июне 2021 года. Позже стало известно, что по этому делу осудили пятерых человек, они отбывают наказание в местах лишения свободы.

"Продолжается комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств преступлений". Пресс-служба ДП Алматинской области

Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения.

Также стражи порядка добавили, что расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – заключили в ведомстве.

О задержании Хасана Касымбаева стало известно 4 ноября 2024 года. Как уточнили в областном ДП, он задержан и помещен в ИВС "по подозрению в соучастии" в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении Армана Алимова.