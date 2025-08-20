Министерство промышленности и строительства РК сделало важное заявление

Ведомство заявляет, что распространяемая в Сети информация о запуске некой обновленной программы льготного автокредитования под названием "АвтоЖол+" не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Министерство не делало официальных заявлений о запуске программы с условиями, описанными в этом объявлении, в том числе о субсидировании от 10% до 50% стоимости автомобиля, кредитной ставке от 2% годовых, отсутствии первоначального взноса.

"Данный информационный материал является фейковым и, предположительно, создан с мошенническими целями. Призываем граждан проявлять бдительность и не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать свои персональные данные на непроверенных ресурсах и ориентироваться только на информацию, размещенную на официальных источниках", – сообщила пресс-служба Министерства промышленности и строительства.

Ранее в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка заявили, что, несмотря на то, что банки используют надежные системы защиты, мошенники активно используют уязвимости в поведении самих пользователей.