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Законодательство РК

Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу "выплат"

Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу &quot;выплат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 23:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) в своем заявлении 7 апреля сообщило, что информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что ведомство выплачивает компенсации пострадавшим от паводков, не соответствует действительности, передает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется ложная информация якобы об осуществлении МТСЗН компенсационных выплат пострадавшим от паводков. Для получения выплат неизвестные лица предлагают нажать кнопку "Подробнее" или перейти по ссылке.

"В соответствии с поручением главы государства казахстанцам, пострадавшим от паводков, местными исполнительными органами будут произведены единовременные выплаты. Их размеры будут устанавливаться в каждом регионе отдельно по решению специальных комиссий, созданных для расчета нанесенного материального ущерба", – говорится в сообщении.

В Минтруда подчеркнули, что соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками.

"Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что свыше 300 заявлений на компенсацию материального ущерба подали в Актюбинской области пострадавшие от паводков. Уже произведены единовременные социальные выплаты 94 пострадавшим в размере 28 млн тенге.

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Диана Абдуллаева
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