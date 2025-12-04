#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Общество

К казахстанцам с важным предупреждением о программе "Светлый путь" обратилось Минтруда

фейк, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 17:52 Фото: gov.kz
Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о программе "Светлый путь", не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Такое важное предупреждение сегодня, 4 декабря 2025 года, разослала пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана:

"Неизвестные лица, применяя технологию deepfake, распространяют в социальных сетях и мессенджерах видеоролик с недостоверной информацией о том, что якобы при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК совместно с инфлюенсерами запущена программа "Светлый путь", которая позволит гражданам заработать и поможет улучшить свое благосостояние".

В Минтруда пояснили, что технология deepfake позволяет с помощью искусственного интеллекта создать синтетический контент, в котором лицо одного человека подменяется другим в фото-, аудио- или видеопространстве.

"Если вы столкнулись с данным фактом, просим не доверять видео- и аудиосообщениям из непроверенных источников, не отвечать на подобные сообщения и не переходить по направленным ссылкам во избежание риска предоставления доступа злоумышленникам к вашим личным данным", – заявили в ведомстве, обращаясь к казахстанцам.

Также в МТСЗН напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 17:52
Новый всплеск мошенничества: полицейские обратились к казахстанцам

Ранее в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка перечислили самые опасные схемы мошенничества 2025 года. Подробнее о них можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу "выплат"
23:22, 07 апреля 2024
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу "выплат"
В Минтруда опровергли информацию о введении компенсации за НДС
17:14, 06 января 2024
В Минтруда опровергли информацию о введении компенсации за НДС
Минтруда Казахстана ответило на слухи о компенсации за НДС
12:56, 01 февраля 2024
Минтруда Казахстана ответило на слухи о компенсации за НДС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: