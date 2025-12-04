К казахстанцам с важным предупреждением о программе "Светлый путь" обратилось Минтруда

Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о программе "Светлый путь", не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Такое важное предупреждение сегодня, 4 декабря 2025 года, разослала пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана:

"Неизвестные лица, применяя технологию deepfake, распространяют в социальных сетях и мессенджерах видеоролик с недостоверной информацией о том, что якобы при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК совместно с инфлюенсерами запущена программа "Светлый путь", которая позволит гражданам заработать и поможет улучшить свое благосостояние".

В Минтруда пояснили, что технология deepfake позволяет с помощью искусственного интеллекта создать синтетический контент, в котором лицо одного человека подменяется другим в фото-, аудио- или видеопространстве.

"Если вы столкнулись с данным фактом, просим не доверять видео- и аудиосообщениям из непроверенных источников, не отвечать на подобные сообщения и не переходить по направленным ссылкам во избежание риска предоставления доступа злоумышленникам к вашим личным данным", – заявили в ведомстве, обращаясь к казахстанцам.

Также в МТСЗН напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.

Ранее в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка перечислили самые опасные схемы мошенничества 2025 года. Подробнее о них можете узнать здесь.