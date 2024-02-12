Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минтруда сделало важное заявление по участившимся "компенсациям"

Минтруда сделало важное заявление по участившимся "компенсациям" Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) производит выплату компенсаций, является фейком. Об этом 12 февраля 2024 года заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в соцсетях распространяется ложная информация о выплате казахстанцам компенсации от МТСЗН. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

"Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", – говорится в обращении Минтруда к казахстанцам.

Официальная информация о положенных мерах господдержки, как уточнили в МТСЗН, распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера "1414".

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", – добавили в пресс-службе Минтруда Казахстана.

Материал по теме

Казахстанцам предлагают новую компенсацию: уже от трех миллионов

О том, какие пособия и социальные выплаты получают казахстанцы, можете узнать по ссылке.

Читайте также

Замакима арестовали за езду в пьяном виде за рулем в Акмолинской области
Замакима арестовали за езду в пьяном виде за рулем в Акмолинской области
Эксперт прокомментировал строительство на разломах в Алматы
Эксперт прокомментировал строительство на разломах в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Токаев обратился к казахстанцам
Токаев обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: