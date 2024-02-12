Минтруда сделало важное заявление по участившимся "компенсациям"

Информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) производит выплату компенсаций, является фейком. Об этом 12 февраля 2024 года заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в соцсетях распространяется ложная информация о выплате казахстанцам компенсации от МТСЗН. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

"Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", – говорится в обращении Минтруда к казахстанцам.

Официальная информация о положенных мерах господдержки, как уточнили в МТСЗН, распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера "1414".

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", – добавили в пресс-службе Минтруда Казахстана.

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