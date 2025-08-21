#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.33
626.99
6.71
Общество

Система автоматического контроля скорости заработает с 22 августа в двух городах Казахстана

система автоматического контроля скорости, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 10:19 Фото: polisia.kz
В Павлодарской области запускают систему автоматического контроля скорости, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 августа 2025 года, заявили в Департаменте полиции региона:

"В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также повышения водительской дисциплины с 22 августа в городах Экибастузе, Аксу и районных центрах начинают функционировать 60 сертифицированных аппаратно-программных комплексов системы "EkinBoxSpotter Павлодар".

Отмечается, что данные комплексы предназначены для:

  • измерения в автоматическом режиме скорости движения транспортных средств,
  • фиксации правонарушений,
  • распознавания государственных регистрационных номерных знаков и дальнейшей передачи информации в базу данных единого реестра административных производств Генеральной прокуратуры РК, где в электронном виде регистрируется предписание о необходимости уплаты задолженностей.

"Превышение скорости всего на 10 км/ч может увеличить остановочный путь на десятки метров. Помните: вождение автомобиля как в городе, так и за его пределами требует повышенного внимания и дисциплинированности", – напомнили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 10:19
TOR начала следить за всеми дорогами Казахстана

18 августа 2025 года стало известно, что на участке одной из трасс Казахстана ввели жесткое ограничение скорости – с привычных 140 до 20 км/ч.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматинка отдала 32 млн тенге в рамках "участия в спецоперации"
Общество
09:49, Сегодня
Алматинка отдала 32 млн тенге в рамках "участия в спецоперации"
В Казахстане проверяют готовность регионов к отопительному сезону
Общество
08:27, Сегодня
В Казахстане проверяют готовность регионов к отопительному сезону
В Караганде появился арт-объект из мусора
Общество
07:10, Сегодня
В Караганде появился арт-объект из мусора
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: