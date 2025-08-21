Система автоматического контроля скорости заработает с 22 августа в двух городах Казахстана

В Павлодарской области запускают систему автоматического контроля скорости, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 августа 2025 года, заявили в Департаменте полиции региона:

"В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также повышения водительской дисциплины с 22 августа в городах Экибастузе, Аксу и районных центрах начинают функционировать 60 сертифицированных аппаратно-программных комплексов системы "EkinBoxSpotter Павлодар".

Отмечается, что данные комплексы предназначены для:

измерения в автоматическом режиме скорости движения транспортных средств,

фиксации правонарушений,

распознавания государственных регистрационных номерных знаков и дальнейшей передачи информации в базу данных единого реестра административных производств Генеральной прокуратуры РК, где в электронном виде регистрируется предписание о необходимости уплаты задолженностей.

"Превышение скорости всего на 10 км/ч может увеличить остановочный путь на десятки метров. Помните: вождение автомобиля как в городе, так и за его пределами требует повышенного внимания и дисциплинированности", – напомнили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

18 августа 2025 года стало известно, что на участке одной из трасс Казахстана ввели жесткое ограничение скорости – с привычных 140 до 20 км/ч.