Общество

В Алматы 24 августа ограничат движение по крупной магистрали

Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 11:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
24 августа 2025 года Алматы впервые станет столицей мирового массового велоспорта. В этот день в городе пройдет чемпионат мира Gran Fondo World Championship – одно из самых престижных событий в календаре любительского велоспорта, в связи с чем будут введены ограничения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили сегодня, 21 августа, в пресс-службе акимата южной столицы, в предстоящее воскресенье с 04:30 до 09:30 движение на пр. аль-Фараби будет ограничено на участке от пр. Достык до ул. Дулати.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителям и гостям Алматы предложены альтернативные маршруты:

  • пр. Достык;
  • пр. Назарбаева;
  • пр. Сейфуллина;
  • ул. Жарокова;
  • ул. Розыбакиева;
  • ул. Дулати до пр. аль-Фараби;
  • ул. Мустафина.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Просим алматинцев и гостей города учитывать временные изменения в организации движения и заранее планировать поездки", – призвали власти мегаполиса.

Ожидается, что в Алматы соберется более 500 спортсменов из разных стран. Заезды будут проходить в шести возрастных категориях, а победитель в "Абсолюте" получит титул чемпиона мира по версии Gran Fondo World Tour.

Въезд в Алматы станет платным: в акимате раскрыли подробности

Ранее сообщалось, что ул. Жарокова частично перекроют в Алматы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
