В Алматы 24 августа ограничат движение по крупной магистрали
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
24 августа 2025 года Алматы впервые станет столицей мирового массового велоспорта. В этот день в городе пройдет чемпионат мира Gran Fondo World Championship – одно из самых престижных событий в календаре любительского велоспорта, в связи с чем будут введены ограничения, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили сегодня, 21 августа, в пресс-службе акимата южной столицы, в предстоящее воскресенье с 04:30 до 09:30 движение на пр. аль-Фараби будет ограничено на участке от пр. Достык до ул. Дулати.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жителям и гостям Алматы предложены альтернативные маршруты:
- пр. Достык;
- пр. Назарбаева;
- пр. Сейфуллина;
- ул. Жарокова;
- ул. Розыбакиева;
- ул. Дулати до пр. аль-Фараби;
- ул. Мустафина.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Просим алматинцев и гостей города учитывать временные изменения в организации движения и заранее планировать поездки", – призвали власти мегаполиса.
Ожидается, что в Алматы соберется более 500 спортсменов из разных стран. Заезды будут проходить в шести возрастных категориях, а победитель в "Абсолюте" получит титул чемпиона мира по версии Gran Fondo World Tour.
