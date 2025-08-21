В Алматы 24 августа ограничат движение по крупной магистрали

24 августа 2025 года Алматы впервые станет столицей мирового массового велоспорта. В этот день в городе пройдет чемпионат мира Gran Fondo World Championship – одно из самых престижных событий в календаре любительского велоспорта, в связи с чем будут введены ограничения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили сегодня, 21 августа, в пресс-службе акимата южной столицы, в предстоящее воскресенье с 04:30 до 09:30 движение на пр. аль-Фараби будет ограничено на участке от пр. Достык до ул. Дулати .

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителям и гостям Алматы предложены альтернативные маршруты:

пр. Достык;

пр. Назарбаева;

пр. Сейфуллина;

ул. Жарокова;

ул. Розыбакиева;

ул. Дулати до пр. аль-Фараби;

ул. Мустафина.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Просим алматинцев и гостей города учитывать временные изменения в организации движения и заранее планировать поездки", – призвали власти мегаполиса.

Ожидается, что в Алматы соберется более 500 спортсменов из разных стран. Заезды будут проходить в шести возрастных категориях, а победитель в "Абсолюте" получит титул чемпиона мира по версии Gran Fondo World Tour.

