Движение транспорта ограничат на одной из улиц Алматы с 22 по 28 августа

В Бостандыкском районе Алматы на некоторых улицах вводятся временные ограничения для движения транспорта. Подробностями 21 августа 2025 года поделились в ГКП на ПХВ "Алматы су", сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в связи с выполнением работ по замене трубопровода временно будет ограничено движение автотранспорта на отдельных участках ул. Мынбаева:

– 22 августа с 23:00 до 06:00 23 августа будет закрыт проезд на перекрестках:

ул. Ауэзова и ул. Мынбаева,

ул. Жарокова и ул. Мынбаева,

– 23 и 24 августа с 23:00 до 06:00 будет закрыт для проезда перекресток пр. Гагарина и ул. Мынбаева,

– 25 августа с 09:00 до 06:00 26 августа будет ограничено движение по ул. Розыбакиева на пересечении с ул. Мынбаева,

– с 25 по 28 августа движение транспорта будет остановлено по ул. Тургут Озала на участке между пр. Абая и ул. Сатпаева.

Фото: ГКП на ПХВ "Алматы су"

Отмечается, реализация проекта обеспечит качественное и стабильное водоснабжение для более чем 50 000 жителей этой части города.

"Временные ограничения вводятся для безопасности участников дорожного движения и обеспечения качественного выполнения ремонтных работ... Просим заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения при передвижении", – призвали жителей и гостей Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы 24 августа ограничат движение по крупной магистрали. По какой именно и почему, можете узнать по ссылке.