#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
Общество

Движение транспорта ограничат на одной из улиц Алматы с 22 по 28 августа

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 17:16 Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы на некоторых улицах вводятся временные ограничения для движения транспорта. Подробностями 21 августа 2025 года поделились в ГКП на ПХВ "Алматы су", сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в связи с выполнением работ по замене трубопровода временно будет ограничено движение автотранспорта на отдельных участках ул. Мынбаева:

– 22 августа с 23:00 до 06:00 23 августа будет закрыт проезд на перекрестках:

  • ул. Ауэзова и ул. Мынбаева,
  • ул. Жарокова и ул. Мынбаева,

– 23 и 24 августа с 23:00 до 06:00 будет закрыт для проезда перекресток пр. Гагарина и ул. Мынбаева,

– 25 августа с 09:00 до 06:00 26 августа будет ограничено движение по ул. Розыбакиева на пересечении с ул. Мынбаева,

– с 25 по 28 августа движение транспорта будет остановлено по ул. Тургут Озала на участке между пр. Абая и ул. Сатпаева.

Фото: ГКП на ПХВ "Алматы су"

Отмечается, реализация проекта обеспечит качественное и стабильное водоснабжение для более чем 50 000 жителей этой части города.

"Временные ограничения вводятся для безопасности участников дорожного движения и обеспечения качественного выполнения ремонтных работ... Просим заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения при передвижении", – призвали жителей и гостей Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы 24 августа ограничат движение по крупной магистрали. По какой именно и почему, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Жара до +35°С обрушится на два региона Казахстана: прогноз погоды на 22 августа
Общество
17:49, Сегодня
Жара до +35°С обрушится на два региона Казахстана: прогноз погоды на 22 августа
В Туркестане прошла традиционная августовская конференция: новый учебный год – новые задачи
Общество
17:27, Сегодня
В Туркестане прошла традиционная августовская конференция: новый учебный год – новые задачи
Могут ли продавцы повышать цены на товары при оплате картой
Общество
15:51, Сегодня
Могут ли продавцы повышать цены на товары при оплате картой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: