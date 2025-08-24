#АЭС в Казахстане
Общество

В Алматы до 30 августа закроют одну из улиц в Бостандыкском районе

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 17:21 Фото: Zakon.kz
Временное ограничение движения в Бостандыкском районе Алматы введут из-за ремонтных работ по замене трубопровода, сообщает Zakon.kz.

Ограничение введут на участке улицы Абиша Кекилбайулы между улицами Байкадамова и Ескараева. Оно будет действовать с 24 по 30 августа 2025 года.

"Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения и качественного выполнения работ. Просим заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства", – сообщили в "Алматы Су".

Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы введут ограничения для движения транспорта из-за замены трубопровода на улице Мынбаева.

Андрей Дюсупов
