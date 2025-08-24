В Алматы до 30 августа закроют одну из улиц в Бостандыкском районе

Временное ограничение движения в Бостандыкском районе Алматы введут из-за ремонтных работ по замене трубопровода, сообщает Zakon.kz.

Ограничение введут на участке улицы Абиша Кекилбайулы между улицами Байкадамова и Ескараева. Оно будет действовать с 24 по 30 августа 2025 года.

"Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения и качественного выполнения работ. Просим заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства", – сообщили в "Алматы Су".

Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы введут ограничения для движения транспорта из-за замены трубопровода на улице Мынбаева.