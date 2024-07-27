В Алматы перекроют движение еще на одной улице
Фото: Zakon.kz
В Алматы с 27 по 29 июля 2024 года вводятся временные ограничения движения по улице Манаса в связи с ремонтными работами, сообщает Zakon.kz.
Движение будет перекрыто с 23 часов 27 июля до 7 утра 29 июля 2024 года на участке от проспекта Абая до улицы Жамбыла.
Фото: акимат Алматы
На ремонтируемом участке выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Ранее сообщалось, что в Алматы на трех улицах временно ограничат проезд.
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