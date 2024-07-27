В Алматы перекроют движение еще на одной улице

Фото: Zakon.kz

В Алматы с 27 по 29 июля 2024 года вводятся временные ограничения движения по улице Манаса в связи с ремонтными работами, сообщает Zakon.kz.

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