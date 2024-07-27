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В Алматы перекроют движение еще на одной улице

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 12:33 Фото: Zakon.kz
В Алматы с 27 по 29 июля 2024 года вводятся временные ограничения движения по улице Манаса в связи с ремонтными работами, сообщает Zakon.kz.

Движение будет перекрыто с 23 часов 27 июля до 7 утра 29 июля 2024 года на участке от проспекта Абая до улицы Жамбыла.

В Алматы перекроют движение еще по одной улице, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 12:33

Фото: акимат Алматы

На ремонтируемом участке выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. 

Ранее сообщалось, что в Алматы на трех улицах временно ограничат проезд.

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