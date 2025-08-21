В Туркестане прошла традиционная августовская конференция: новый учебный год – новые задачи

В преддверии нового учебного года в Туркестане прошло традиционное областное августовское педагогическое совещание на тему "Перспективы образования: честный гражданин и квалифицированный специалист".

Руководители различных отраслей региона во главе с акимом области Нуралханом Кушеровым посетили выставку инновационных проектов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На выставке были представлены различные научные учебники, интегрированная цифровая экосистема для школ, первый в Казахстане ИИ-репетитор для школьников, стартап по профориентации и психологической поддержке, а также другие инновационные проекты. Кроме того, были представлены проекты учреждений технического и профессионального образования, а также организаций послесреднего и среднего образования, готовящих рабочих специалистов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В августовском совещании приняли участие первый вице-министр образования и науки РК Майра Мельдебекова, директор Центра педагогического мастерства "НИШ" Толкын Айдосова, заместитель прокурора области Даулет Тлемисов, а также директор компании KAP Logistics фонда "Самрук-Қазына" Айдос Туралиев. В пленарном заседании приняли непосредственное участие около 1000 педагогов, более 20 тыс. педагогов – в онлайн-формате. Совещание провел и.о. руководителя Управления образования Туркестанской области Галымжан Орынов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким Туркестанской области поздравил педагогов с началом учебного года. В своем выступлении он рассказал об оказываемой образованию государственной поддержке и поделился достижениями в сфере и планами. Глава региона сообщил, что в Туркестане открылся филиал всемирно известного южнокорейского IT-университета Woosong Kazakhstan. В этом году акимат области выделил 100 грантов на обучение в этом вузе.

"Тема августовского совещания выбрана не случайно. Это актуальное требование современного общества и системы образования. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: "Образование – это главная опора национальной безопасности, а учитель – ее костяк". Сегодня нам нужны не только образованные, но и целеустремленные, справедливые и ответственные граждане. Поэтому труд учителя очень важен для будущего нации. В 2024 году на образование было выделено 747,7 млрд тенге. Это составляет 55% областного бюджета. Это реальные инвестиции для будущих поколений. Показатель охвата дошкольным воспитанием детей до шести лет в области достиг 99%. Это самый высокий показатель в стране", – сказал Нуралхан Кушеров.

По его словам, за счет средств областного бюджета ведется строительство 17 объектов образования.

"Особое внимание было уделено летнему отдыху детей, проведен ремонт пяти государственных лагерей, построены дополнительные модульные здания к пяти лагерям. В этом году открыт учебно-оздоровительный центр "Алатау", который работает круглый год. Это большое достижение. Теперь основная задача – повысить качество, прозрачность и финансовую дисциплину. Новый учебный год – это период новых инициатив и большой ответственности. Создание условий для всестороннего развития наших детей – общая задача. Учителя – главная опора на этом пути. Пусть новый учебный год будет успешным!" Нуралхан Кушеров

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Туркестанской области завершается строительство 29 комфортабельных школ в рамках национального проекта "Школы будущего". В прошлом году было введено в эксплуатацию 13 школ. До конца года откроются еще 16 школ. Это реальный шаг к решению проблемы трехсменных и аварийных школ. Для детей сел и городов будут созданы равные возможности для получения образования в комфортных школах. В соответствии с поручением главы государства по модернизации (реновация) школ в течение трех лет будут обновлены 115 школ. В этом году в области ремонтируют 100 школ.

Пилотный проект ваучерного финансирования, введенный с 2024 года, позволил повысить прозрачность и качество услуг. Эта система запущена во всех детских садах, что позволяет эффективно и прозрачно расходовать средства.

Безопасность учащихся – в центре внимания. Во всех школах установлены камеры видеонаблюдения, турникеты, кнопки сигнализации, охранная система. На эти цели в 2023-2024 годах выделено 3 млрд тенге.

По внедрению новых специальностей и дуального обучения в рамках поручения президента открыто шесть новых рабочих специальностей. 35 колледжей внедрили дуальную систему обучения, заключив контракты с 654 предприятиями. В этом году колледжам выделено 15 500 грантов, из них 9500 – для рабочих специальностей.

В конце мероприятия за особый вклад в развитие образования наградили ряд педагогов и специалистов. Учителя были награждены медалью РК "Ерен еңбегі үшін", благодарственными письмами акима Туркестанской области, нагрудными знаками "Почетный работник образования" и благодарственными письмами Министерства образования и науки РК.