Дополнительный предмет появится в казахстанских школах с 1 сентября
Фото: Zakon.kz
С 1 сентября во всех организациях образования страны стартуют уроки личной безопасности. Они направлены на формирование у детей практических навыков правильных действий в различных жизненных ситуациях и развитие ответственного отношения к безопасности, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства просвещения РК, уроки охватят все уровни образования – от дошкольных организаций до колледжей. Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный блок:
- детские сады – номера экстренных служб, правила поведения на площадках и в игровых центрах;
- начальные классы – безопасность на воде и льду, поведение при встрече с незнакомцами, защита от бродячих животных;
- средние классы – буллинг, кибербуллинг, опасные интернет-увлечения, отказ от чужих приглашений, формирование ответственности за свои поступки;
- старшие классы и колледжи – финансовая грамотность, защита от мошенничества, риски онлайн-игр, безопасные условия труда, знание своих прав и обязанностей, ответственность за собственные действия.
Занятия будут проводить еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год.
"Практика показала, что такие занятия помогают снизить тревожность у детей, формируют навыки безопасного поведения и учат их правильно реагировать на сложные ситуации как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве", – отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.
Уроки личной безопасности внедрены в рамках реализации Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы.
Ранее сообщалось о том, что в Шымкенте члены АНК поддержали 532 школьника в рамках акции "Дорога в школу".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript