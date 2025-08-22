В День знаний в Алматы планируют открыть 12 новых школ, строительство которых завершается в сентябре

В Алматы продолжается реализация национальных проектов "Келешек мектептері" и "Реновация 1300 школ", направленных на снижение дефицита ученических мест и модернизацию учебных заведений.

Уже 1 сентября 2025 года в городе планируется открытие 12 новых школ, строительство которых завершается в этом году. Об этом рассказал на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций города Алматы руководитель Управления образования города Алматы Сайран Сайфеденов.

Всего в рамках проекта "Келешек мектептері" ведется строительство 21 школы общей мощностью 34,8 тысячи ученических мест. Из них 13 школ возводятся при участии компании "Samruk-Kazyna Construction". Одна из школ уже открылась в прошлом году, еще 7 откроются в день начала нового учебного года. Кроме того, завершение строительных работ в 5 школах ожидается к концу августа, и они также планируются к открытию в сентябре.

Фото: акимат города Алматы

Дополнительно ведется строительство 8 школ по механизму "выкуп" с участием частных инвесторов. Две из них начнут работу в октябре текущего года. Еще две школы откроются в декабре 2025 года, а в оставшихся четырех школах завершат строительно-монтажные работы до конца этого года.

В рамках проекта "Реновация 1300 школ" на 2025-2027 годы в Алматы сформирован список из 31 учебного заведения, подлежащего модернизации. В 2025 году работы запланированы в 15 школах, в 2026 – в 9, в 2027 – в 7. Шесть объектов уже находятся на стадии строительства и реконструкции. Также за счет местного бюджета строится школа на 550 мест в микрорайоне Зердели. Планируется выкуп еще одной новой школы на 1200 мест в Наурызбайском районе. Она откроется до конца 2025 года.

Фото: акимат города Алматы

В городе активно ведется сейсмоусиление и реконструкция 13 школ и 8 пристроек, что создаст более 3 тысяч дополнительных ученических мест. Часть объектов уже полностью обновлена. К началу учебного года планируется ввести в эксплуатацию еще 4 школы, а до конца года – еще 8. Оставшиеся 8 объектов перейдут на завершение работ в 2026 году.

Капитальный ремонт проводится также в 8 детских садах и колледже машиностроения и телекоммуникаций. Текущий ремонт завершен в 188 школах, 48 детских садах, 15 колледжах, 7 интернатах и 4 учреждениях дополнительного образования. На эти цели выделено 1,8 млрд тенге.

Фото: акимат города Алматы

Параллельно завершается подготовка объектов образования к отопительному сезону. Из 196 детских садов акты готовности получили 188, остальные находятся на ремонте. Из 216 школ подготовлены 203, остальные завершат ремонт в ближайшее время. Из 20 колледжей акты получили 19. 17 из 19 учреждений дополнительного образования также полностью готовы к зимнему периоду. Планируется, что все объекты завершат подготовку к отопительному сезону до конца августа.

Таким образом, Алматы уверенно движется к созданию современной, доступной и безопасной образовательной среды. Открытие новых школ и модернизация действующих учреждений значительно улучшат условия для обучения тысяч школьников города.