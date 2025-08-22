Дожди и 37-градусная жара обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидаются дожди и знойная жара. Об этом стало известно из прогноза на 23, 24 и 25 августа 2025 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
Прогноз погоды по Астане
- 23 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.
- 24-25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 23 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +28+30°С.
- 24 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С.
- 25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 23 августа: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +29+31°С.
- 24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +34+36°С.
- 25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.
Ранее синоптики заявили, что в Казахстан возвращается сильная жара, которая в некоторых регионах достигнет отметки +38°С.
