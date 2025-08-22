Дожди и 37-градусная жара обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидаются дожди и знойная жара. Об этом стало известно из прогноза на 23, 24 и 25 августа 2025 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 23 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

24-25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Алматы 23 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +28+30°С.

24 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С.

25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С. Прогноз погоды по Шымкенту 23 августа: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +29+31°С.

24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +34+36°С.

25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С. Материал по теме Синоптики предупредили жителей Алматы и Актобе Ранее синоптики заявили, что в Казахстан возвращается сильная жара, которая в некоторых регионах достигнет отметки +38°С.

