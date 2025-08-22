Сильная жара возвращается в Казахстан

В Казахстане в предстоящие выходные и в начале новой недели ожидается кратковременное прекращение осадков и возвращение изнуряющей жары, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 23, 24 и 25 августа 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"В начале периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов связанных с ним – ожидаются дожди с грозами, град, шквал, в северных и восточных регионах прогнозируется сильный дождь. К концу периода на территорию республики сместится западный антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке в ночные и утренние часы – туманы".

Согласно прогнозу, на западе республики ожидается сильная жара +35+38°С, 24-25 августа на северо-западе – до +35°С.

Отмечается, что в большинстве областей ожидается повышение температур :

в северных регионах – до +25+30°С ,

, в центре Казахстана +22+32°С , местами сильная жара +35°С ,

, местами сильная жара , на юге – до +30+38°С ,

, на юго-востоке – до +27+35°С ,

, в горных районах – до +20+27°С.

"Лишь на востоке Казахстана значительных изменений в температурном фоне не ожидается", – следует из прогноза.

