Усилить борьбу с контрафактной продукцией поручил Олжас Бектенов

Вопросы снижения теневой экономики за счет цифровизации торговли обсудили на совещании под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве торговли и интеграции отметили, что после введения обязательной маркировки табачных изделий на 25% выросли поступления акцизов по всем видам этой продукции, также стало легче вычислять контрафакт:

"На 15 млрд тенге изъяли нелегальной табачной продукции в стране с 2022 года по первый квартал 2024 года. При этом поступления НДС и таможенных пошлин от импортированной обувной продукции выросли на 293%: с 7,8 млрд тенге в 2021 году до 30,7 млрд тенге в 2023 году".

На совещании обсудили планы по дальнейшему введению маркировки и на другие группы товаров. Речь идет о продукции, реализация которой, согласно пятилетним прогнозам, позволит дополнительно снизить теневой оборот на 926 млрд тенге, долю наблюдаемой экономики увеличить на 23%, а поступления в бюджет – на 270 млрд тенге.

"Мы однозначно должны идти к "обелению" экономики, полной прослеживаемости и прозрачности нашего рынка. При этом интересы бизнеса должны быть учтены. Необходимо разработать конкретный график и сроки перехода на маркировку товаров на среднесрочную перспективу", – поручил глава правительства. Предприниматели должны знать, что их ждет в ближайшем будущем. Если по отдельным группам товаров начнем "проседать", нужно проработать для наших производителей дополнительные меры государственной поддержки", – поручил Бектенов.

В Казахстане обязательной маркировке подлежат табачные изделия и обувная продукция, а с 1 июля 2024 года – все лекарственные средства.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции 11 июня 2024 года рассказала, не приведет ли маркировка лекарств в Казахстане к росту цен и дефициту препаратов.

Контрафактную продукцию на сумму более 42 млн тенге изъяли из оборота в Казахстане. Об этом сообщил на брифинге 1 июля 2024 года официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали, Он отметил, что после снятия моратория на проверки бизнеса территориальные органы юстиции провели 115 внеплановых проверок на предмет незаконного использования товарных знаков, охраняемых в Казахстане.