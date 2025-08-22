Реализация Послания-2024: как ведется модернизация автодорог, строительство аэропортов и развивается ТМТМ

Сегодня, 22 августа 2025 года, в пресс-службе правительства Казахстана подробно рассказали, как ведется модернизация автодорог, строительство аэропортов и развивается Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), сообщает Zakon.kz.

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры является одним из приоритетов Послания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм". Казахстан стремится стать ведущим транзитным хабом Евразии. В этом направлении главой государства были озвучены ключевые поручения, касающиеся модернизации автодорог, строительства новых транспортных коридоров, улучшения логистических центров, а также внедрения цифровых решений для оптимизации транспортных процессов. Правительством принимается ряд мер, за счет которых в стране формируется основа для дальнейшего экономического роста и интеграции в международную транспортную сеть.

Фото: primeminister.kz

Завершение реконструкции ключевых автодорог и цифровизация

В марте 2024 года на заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" президент Касым-Жомарт Токаев поручил охватить реконструкцией и ремонтом не менее 12 тыс. км автодорог.

В рамках исполнения поставленных задач по итогам 2024 года строительством, ремонтом и реконструкцией было охвачено 12 тыс. км дорог, из которых основные работы были выполнены на 7 тыс. км. В проекте участвовали более 10 тыс. единиц техники и 25 тыс. специалистов. Как результат, нормативное состояние республиканских дорог улучшилось до 93%, а местных – до 89%.

Одним из главных приоритетов стало завершение реконструкции четырех стратегически важных автомобильных дорог:

"Караганда – Алматы" (885 км): реконструкция выполнена до первой технической категории с четырьмя полосами движения, современными барьерными ограждениями и полным освещением. В рамках проекта построено 33 моста, 48 переходов, а также установлено 700 водопропускных труб.

"Талдыкорган – Усть-Каменогорск" (768 км): дорога была реконструирована до I-II технической категории. В процессе строительства появились новые мосты, развязки и водопропускные сооружения, что значительно повысило безопасность и комфорт путешествий между областями Абай, Восточно-Казахстанской и Жетысу.

"Атырау – Астрахань" (212 км): этот важнейший транспортный маршрут, соединяющий Казахстан с Российской Федерацией, был переведен в категорию II. На всем протяжении дороги построено 6 мостов, 1 путепровод, 60 водопропускных труб и зоны отдыха.

"Актобе – Кандыагаш" (96 км): реконструкция привела к улучшению дороги до I-II категории с четырьмя полосами движения. В рамках работ было уложено почти 700 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, построено 10 мостов, 5 путепроводов и 3 транспортные развязки.

В этом же году ремонтом и строительством охвачено уже более 13 тыс. км дорог, из них по 7 тыс. км производится средний ремонт. Охвачены такие автодороги, как "Жезказган – Петропавловск", "Мукыр – Кульсары", "Уральск – Атырау" и др. Начато строительство автодороги Центр-Запад, а также участков "Актобе – Улгайсын", "Караганда – Жезказган", обходов Сарыагаша, Рудного и Шымкента. Завершается дорога "Калбатау – Майкапшагай".

Для контроля перегрузов уже установлено 60 автоматизированных станций измерения (АСИ), до конца 2025 года их количество увеличат до 220.

"Большое внимание уделяется цифровизации. Внедряются электронные билеты, цифровая диспетчеризация, предиктивное техобслуживание, интеллектуальные транспортные системы", – сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

Фото: primeminister.kz

Транскаспийский маршрут становится ключевым звеном евразийской логистики: рост перевозок в шесть раз за последние 5 лет

В Послании главы государства была поставлена задача объединить усилия со странами-партнерами – Китаем, Азербайджаном, Грузией и Турцией – для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Сегодня работа в этом направлении уже приносит ощутимые результаты.

Совместно с партнерами разработана Дорожная карта по синхронному устранению "узких" мест до 2027 года. В ее рамках завершено строительство железнодорожного участка "Достык – Мойынты", ведется возведение обходной линии станции Алматы, модернизируется портовая инфраструктура: проведено дноуглубление акватории порта Курык, запущен зерновой терминал мощностью 1 млн тонн и контейнерный хаб в порту Актау.

Ключевым шагом стало создание в 2023 году совместного предприятия Middle Corridor Multimodal Ltd с участием Казахстана, Азербайджана и Грузии. Компания обеспечивает мультимодальные перевозки по принципу "одного окна" с гарантированной стоимостью и сроками доставки. В дальнейшем к СП планируется присоединение дочерней компании Китайских железных дорог CRCT – соответствующий меморандум был подписан в ноябре 2024 года.

Активно развивается и портовая инфраструктура за пределами Казахстана. Так, в июне 2025 года в грузинском порту Поти начал работу казахстанский мультимодальный терминал площадью 8,9 га и мощностью 120 тыс. контейнеров в год.

Результаты показывают значительное увеличение: за последние 5 лет объем грузоперевозок по маршруту вырос в шесть раз – с 0,8 млн тонн в 2020 году до 4,5 млн тонн в 2024 году. Только за прошлый год объем перевозок увеличился на 62%, а контейнерные перевозки выросли в 2,7 раза. За первое полугодие 2025 года перевозки достигли 2,3 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года.

Также существенный рост контейнерных перевозок стал возможен благодаря автоматизации таможенных процедур: теперь оформление одного контейнерного поезда занимает всего 30 минут, ранее этот процесс длился до трех часов.

"Недавно совместно с китайской стороной состоялся запуск контейнерного терминала в порту Актау. Успешно функционирует наш сухой порт в Сиане. Строятся новые терминалы на станциях Селятино, Свислочь и вблизи Будапешта", – добавил Максат Калиакпаров.

Не менее значимым событием стало и начало движения китайских автопоездов по Транскаспийскому маршруту: в 2024 году через порт Курык проследовало почти 3,5 тыс. грузовиков, а в первой половине 2025-го – свыше тысячи.

Все эти меры позволяют говорить о Транскаспийском маршруте как о ключевом звене евразийской логистики, усиливающем позиции Казахстана в международной торговле и транзите.

Фото: primeminister.kz

Казахстан ускоряет развитие железнодорожной инфраструктуры: масштабные проекты увеличат транзитный потенциал страны в несколько раз

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реализуются крупные инфраструктурные проекты для развития транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня реализация этих инициатив активно продвигается. В железнодорожной отрасли реализуются четыре проекта протяженностью более 1,3 тыс. км: "Достык – Мойынты", обводная Алматы, "Дарбаза – Мактаарал" и "Бахты – Аягоз". В этом году завершится обход Алматы и вторые пути участка "Достык – Мойынты", что позволит увеличить объемы грузоперевозок в пять раз. Запущен масштабный проект – Трансказахстанский железнодорожный коридор: строительство участка "Мойынты – Кызылжар" (366 км) и модернизация 1,6 тыс. км путей. В ближайшие 5 лет планируется строительство и ремонт 16 тыс. км дорог.

"Проводится модернизация 125 вокзалов: обновление фасадов, инженерных сетей, залов, платформ, внедрение систем безопасности и удобств для маломобильных граждан. Парк пассажирских вагонов в этом году пополнится 175 единицами, включая 51 вагон компании Stadler", – отметил Максат Калиакпаров.

Фото: primeminister.kz

Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня

Развитие авиационной инфраструктуры остается одним из приоритетов транспортной политики Казахстана. В соответствии с Общенациональным планом по реализации Послания президента ведущие аэропорты страны – Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе – развиваются как современные мультимодальные центры, предоставляющие полный спектр логистических услуг.

В Астане в 2025 году стартовал проект модернизации международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" с привлечением инвестиций в объеме 1,1 млрд долларов. В его рамках предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы, а также третьего пассажирского и грузового терминала. Также будет создан "Аэротрополис" – многофункциональный комплекс с индустриально-логистической зоной, бизнес-центрами, гостиницами и торговыми площадями.

Алматинский аэропорт модернизируется по Генеральному плану развития до 2050 года. Уже начата первая фаза, которая включает реконструкцию терминала внутренних рейсов, строительство рулежной дорожки, обновление ВПП и топливной инфраструктуры, создание современного грузового перрона и ангара техобслуживания. Планируется также возведение отеля и многоуровневой парковки. На строительном этапе будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест, еще 550 постоянных рабочих мест будет создано в ходе операционной деятельности.

В Шымкенте 25 декабря 2024 года открылся новый пассажирский терминал площадью 40 тыс. кв. м, увеличивший пропускную способность аэропорта с 800 тыс. до 6 млн пассажиров в год. В ближайшие годы запланировано строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 тыс метров. Одновременно ведется работа по созданию мультимодального хаба, который соединит аэропорт с территорией СЭЗ "Онтустик".

В Актобе в 2025 году началось строительство многофункционального логистического хаба с площадью на первом этапе 15 тыс. кв. м. Здесь будут предусмотрены современные склады, в том числе для опасных и скоропортящихся грузов, холодильные камеры и секции для ценных товаров.

Параллельно реализуется проект модернизации топливно-заправочного комплекса: объем хранения топлива увеличится более чем в два раза. Воздушная гавань станет первым региональным аэропортом, поставляющим топливо марки JET-A1.

Также рассматривается строительство второй ВПП, что позволит проводить капитальный ремонт действующей полосы без остановки полетов. Дополнительно правительство приняло решение о расширении границ специальных экономических зон на территории крупнейших аэропортов страны. Это позволит привлечь инвесторов, развить промышленность и логистику, а также превратить авиаузлы Казахстана в мощные точки роста для национальной экономики.

Глава государства не раз отмечал необходимость раскрытия туристического потенциала страны за счет развития курортных зон Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли. Ключевым шагом на этом пути стало строительство современных аэропортов с подведением качественной дорожной инфраструктуры.

Сегодня определены площадки для размещения будущих воздушных гаваней. В Зайсане аэропорт будет построен на территории бывшего военного аэродрома близ села Сатпай, в 25 км от города и рядом с одноименным озером. В Катон-Карагайском районе новая воздушная гавань появится возле села Белкарагай, в 27 км от зоны отдыха. В Кендирли аэропорт разместится вблизи курортной зоны, всего в 15 км от побережья Каспия.

По итогам экспертных исследований эти участки признаны оптимальными: они соответствуют метеоусловиям и особенностям рельефа, позволяют принимать воздушные суда с обоих курсов и имеют потенциал для дальнейшего расширения.

Акиматы Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей уже предоставили земельные участки. Подрядные организации приступили к подготовительным работам: завезены строительные материалы, мобилизовано около 250 единиц техники и технический персонал, установлена временная инфраструктура и системы видеонаблюдения, ведутся земляные работы и устройство оснований взлетных полос.

Реализация этих проектов значительно повысит транспортную доступность и сделает курортные зоны Казахстана более привлекательными для туристов и инвесторов. Новые аэропорты станут фундаментом для развития современной туристической инфраструктуры и важным вкладом в экономический рост регионов.

Кроме того, по поручению главы государства в Аркалыке началось восстановление аэропорта. Новый аэровокзальный комплекс и реконструкция ВПП вернут городу воздушное сообщение.

Аэропорт Аркалыка не функционировал с 1992 года. Обследование показало, что взлетно-посадочная полоса требует капитального ремонта, а старое здание аэровокзала и инженерные сети требуют полного восстановления. В связи с этим принято решение построить новый современный пассажирский терминал и обновить всю инфраструктуру. По плану, новая ВПП и пассажирский терминал смогут обслуживать до 70 пассажиров в час.

Фото: primeminister.kz

Развитие авиаперевозок в Казахстане: обновление парка и новые маршруты

На сегодняшний день парк воздушных судов в Казахстане насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет Boeing 737 MAX 8, поставленных в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.

"В этом году открыто 36 новых международных маршрутов, на рынок пришли 8 иностранных авиакомпаний. Внутри страны действует 61 маршрут с 850 рейсами в неделю", – отметил Максат Калиакпаров.

Также в стране для обеспечения транспортной доступности и поддержки социально значимых направлений функционируют 21 субсидируемый маршрут в 9 областях Казахстана. На их реализацию в 2025 году выделено 6,4 млрд тенге. Особый акцент сделан на развитие туристических направлений – Ушарал, Урджар, Кокшетау, Туркестан и другие.

В целом, масштабные проекты в сфере автомобильных дорог, железнодорожных магистралей, авиационной и портовой инфраструктуры уже дают ощутимые результаты, укрепляя позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии.

Правительством обеспечивается системный контроль за исполнением поручений главы государства.

Каждый этап строительства и модернизации находится под постоянным мониторингом, что позволяет своевременно устранять "узкие" места и достигать поставленных целей. В ближайшие годы планируется дальнейшее расширение транспортной сети, внедрение современных цифровых решений и привлечение инвестиций. Это придаст новый импульс экономическому развитию страны и интеграции в международные транспортные маршруты.

21 августа 2025 года сообщалось, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане продолжается работа по системной модернизации топливно-энергетического комплекса. В правительстве заявили, что надежная, самодостаточная и современная энергетическая система станет прочным фундаментом для стабильного экономического роста страны и повышения благосостояния каждого гражданина.