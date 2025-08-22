В Алматинской области высажено свыше 76 тысяч деревьев в рамках поручения президента РК

В Алматинской области продолжается масштабная экологическая кампания в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", направленной на реализацию поручения президента Республики Казахстан по посадке 2 млрд деревьев в лесных фондах и 15 миллионов – в населенных пунктах.

26 апреля 2024 года в регионе стартовала акция "Мы посадим будущее вместе", инициированная акимом области Маратом Султангазиевым. Год назад во всех школах области были высажены семена деревьев, а в ближайшее время дополнительно планируется посадить 11 237 саженцев на площади 6,79 гектара. Только в школах региона в рамках программы уже высажено свыше 11,2 тыс. деревьев.

Фото: акимат Алматинской области

По словам акима, акция является важной частью выполнения поручений главы государства: "Президент поставил задачу – высадить 2 миллиарда деревьев в лесных фондах и 15 миллионов – в населенных пунктах. Сегодня Алматинская область вносит весомый вклад в эту общенациональную работу. Школьные дворы и парки уже наполняются зеленью – это результат инициативы подрастающего поколения, которое понимает, что забота о природе – обязанность каждого гражданина", – подчеркнул Марат Султангазиев.

Фото: акимат Алматинской области

К экологической акции активно подключились школьники: в ней приняли участие более 340 тысяч детей.

"Мы с одноклассниками посадили семена деревьев, и теперь они растут. На переменах мы их поливаем и ухаживаем за ними. Приглашенные гости учили нас, как правильно выращивать дерево. Приятно думать, что через несколько лет здесь появится зеленый уголок, который станет нашей памятью и подарком будущим ученикам", – поделилась Сабит Айсулу, ученица 4-го класса из города Конаев.

Фото: акимат Алматинской области