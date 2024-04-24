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10 тысяч деревьев высадили в Жалагашском лесничестве в рамках акции "Таза Қазақстан"

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 19:36 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
24 апреля в Жалагашском лесничестве Кегенского лесного хозяйства Алматинской области прошла масштабная акция "Таза Қазақстан" с участием более 200 человек по посадке и приумножению лесного фонда на 10 тыс. саженцев четырехлетних сеянцев ели Шренка на площади 2 га, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь акция направлена на привитие экологической культуры и бережного отношения к природе у подрастающего поколения. Высаживая саженцы, школьники учатся усердно трудиться и заботиться о родной земле. Это в свою очередь зарождает добрую традицию и положительный пример для всего общества.

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 19:36

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В рамках посадки для участников была организована практическая демонстрация, как правильно сажать саженцы, как собственными руками вырастить лес, какие существуют методы правильного ухода за деревьями.

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 19:36

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Есть такое выражение: мужчина должен посадить дерево, построить дом, вырастить детей. Как одна из таких небольших традиций – посадка деревьев – прививает детям заботу об окружающей среде, а также дает возможность проводить время вместе, не просто посмотрев фильм, а сплоченно посадить дерево, помогать друг другу. Дерево выступает объединяющим фактором", – подчеркнули организаторы.
посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 19:36

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

По итогам мероприятия юношам, активно принимавшим участие в посадке, были вручены памятные подарки с напутственными пожеланиями акима Алматинской области.

Хочется отметить, что такие экоакции проводятся во всех лесных хозяйствах и населенных пунктах области. До завершения месячника планируется высадить более 100 тыс. саженцев.

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