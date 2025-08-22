В Туркестанской области реализуются масштабные меры по формированию экологической культуры

В Туркестанской области в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан", инициированного главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, проведено 6404 мероприятия по уборке, в ходе которых вывезено 15 643 тонны мусора. Акимат области утвердил план систематических мероприятий.

Под контролем акима области Нуралхана Кушерова проводятся мероприятия по уборке населенных пунктов во всех районах и городах региона, ликвидации несанкционированных свалок, благоустройству и озеленению улиц и общественных мест. Благоустройством охвачены также въездные территории и фасады жилых домов.

В целях формирования экологической культуры среди населения представители местных СМИ посещают населенные пункты и освещают проводимую работу. Кроме того, в общественных местах проводятся социальные эксперименты со скрытыми камерами в целях исследования отношения жителей к окружающей среде.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

С целью охраны окружающей среды акимат совместно с правоохранительными органами регулярно проводит рейдовые мероприятия. В прошлом году за загрязнение общественных мест и другие правонарушения были оштрафованы 26 702 человека на общую сумму 318,5 млн тенге. За 7 месяцев текущего года составлено 20 169 протоколов за несоблюдение санитарных норм, наложено более 455 млн тенге штрафов, из которых 247 млн тенге уже взыскано.

Кроме того, местными исполнительными органами оформлено 5594 протокола, по которым назначены штрафы на сумму 31 млн тенге. В целях профилактики нарушений регулярно проводится разъяснительная и профилактическая работа.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В рамках программы с 6 апреля прошлого года ежедневно проводились работы по благоустройству и санитарной очистке. Согласно графику, на территории области успешно завершено 807 мероприятий, а в 2024 году реализовано 2240 мероприятий. В данных акциях приняло участие более 300 тыс. жителей, задействовано свыше 1500 единиц техники. В результате посажено более 1 млн деревьев, вывезено 3389 тонн мусора. Также в области проведены работы по благоустройству фасадов многоквартирных домов, отремонтировано 120 зданий.

В этом году в регионе активно ведутся работы по уборке, благоустройству и озеленению территорий. В соответствии с планом на 2025 год, на территории области утверждено 7263 мероприятия, на сегодняшний день проведено 4164 из них. В них приняло участие более 732 тыс. жителей, задействовано 4352 единицы спецтехники. В результате высажено более 509 тысяч саженцев и вывезено 12 254 тонны мусора.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В области запущена информационная система Telegram-бот, которая позволяет гражданам направлять свои обращения по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий. Оперативные мобильные группы акиматов районов и городов своевременно выполняют работу по решению проблем заявителей. В прошлом году в Telegram-бот поступило 820 заявок, все они полностью выполнены. В этом году в систему TazaQazBot поступило 2946 заявок, из них 2938 выполнены, восемь заявок находятся в стадии исполнения.

Кроме того, в целях обеспечения санитарной чистоты коммунальным учреждениям предоставляется новая спецтехника.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Организован конкурс "Образцовый аул", в селах-победителях строятся социальные объекты за счет средств местного бюджета. Этот конкурс как положительный опыт распространяется в других регионах страны.

В акимате Туркестанской области отметили, что проект "Таза Қазақстан " – это не временная акция, а долгосрочная стратегия, направленная на создание безопасной, комфортной и чистой среды:

"Приглашаем всех жителей региона принять активное участие в экологических мероприятиях и внести свой вклад в светлое и чистое будущее!"