В Туркестанской области отремонтировали 100 школ

В Туркестанской области в рамках национального проекта "Школы будущего", реализуемого по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева, открыты 8 новых школ и 2 учреждения общего среднего образования.

В частности, введены в эксплуатацию новые школы на 900 мест в селе Достык Толебийского района и на 600 мест в селе Аксу Сайрамского района. Кроме того, введены в эксплуатацию новые учебные заведения на 300-600 мест в Шардаринском, Сауранском, Келесском, Сарыагашском, Ордабасинском, Мактааральском районах и городе Арысь.

Это результат системной работы, направленной на развитие инфраструктуры образования в регионе. Конечная цель проекта – создать возможность для каждого ребенка получить качественное образование, модернизируя образовательную инфраструктуру.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, присутствовавший на церемонии открытия новой школы в селе Аксу Сайрамского района, поздравил учителей и учащихся с Днем знаний и отметил важность этой инициативы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Проект "Школы будущего", инициированный главой государства, – не просто строительство новых зданий, а комплексная реформа, направленная на формирование системы качественного образования. В этом году в рамках проекта в нашем регионе введено в эксплуатацию 8 новых школ. Это мост в будущее. Работа и обучение учителей и учащихся в современной, комфортной среде – главный инструмент повышения интеллектуального потенциала страны. Поэтому мы продолжаем работу в этом направлении системно", – сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Новая школа полностью оборудована в соответствии с современными требованиями. Предусмотрены просторный конференц-зал, современные мастерские, библиотека, столовая, спортивный зал, хореографический зал, медицинские кабинеты и системы видеонаблюдения. В таких школах особое внимание уделяется не только качеству образования, но и раскрытию творческого потенциала учащихся, повышению цифровой грамотности, созданию безопасной и комфортной среды.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В рамках проекта "Школы будущего" в области предусмотрено строительство 29 школ на 23 тыс. детей. В две смены будут обучаться 46 тысяч детей. Из них 13 школ были введены в эксплуатацию в прошлом учебном году, еще 16 откроют двери для учащихся в новом учебном году.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Также по поручению президента страны модернизировать школы (реновация) за три года в регионе будут обновлены 115 школ. В этом году в области ремонтируют 100 школ.

Эти учебные заведения нового формата реализуют новое содержание образования, создают возможности для профессионального роста педагогов, служат основой для качественного образования и сознательного воспитания будущих поколений.