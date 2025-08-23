Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 августа

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 24 по 26 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 24-25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С. Прогноз погоды по Алматы 24 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С.

25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С.

26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С. Прогноз погоды по Шымкенту 24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +34+36°С.

25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.

26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С. Ранее казахстанские синоптики заявили о глобальном потеплении. В РГП "Казгидромет" пояснили, что территория страны прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.

