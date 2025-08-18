#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Погода сходит с ума: климат в Казахстане меняется опасными темпами

термометр и пляж с людьми, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 14:55 Фото: pixabay
Глобальное потепление продолжает бить рекорды – все 10 экстремально теплых лет приходятся на текущее столетие. В РГП "Казгидромет" заявили, что территория Казахстана прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем, сообщает Zakon.kz.

Причем в нашей стране повышаются не только среднегодовые температуры, но и увеличилась частота экстремальных природных явлений.

"Согласно докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО), с 1980-х годов, каждое последующее десятилетие было теплее, чем любое предыдущее десятилетие с 1850 года. Прошедшее двадцатилетие 2005-2024 гг. было самым теплым. Также в глобальном масштабе все 10 экстремально теплых лет приходятся на текущее столетие. Темпы изменения климата в связи с повышением температуры приземного воздуха не одинаковы на поверхности планеты в целом. При этом некоторые регионы испытывают более интенсивное потепление, особенно в средних и высоких широтах", – сказано в распространенном 18 августа сообщении.

По данным РГП "Казгидромет", территория Казахстана, находящаяся в центре Евразийского континента и удаленная от мирового океана на значительное расстояние, прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.

"Устойчивое повышение средней годовой температуры воздуха наблюдается во всех регионах Казахстана. В среднем по территории республики повышение среднегодовой температуры воздуха составляет 0,36 ºС каждые 10 лет. В отдельных областях скорость роста находится в диапазоне от 0,26 ºС/10 лет (Карагандинская область) до 0,56 ºС/10 лет (Западно-Казахстанская область). Во все сезоны, кроме зимнего, повышение температуры статистически значимое", – привели данные в РГП.

Также в Казахстане за последние 48 лет наблюдается слабая тенденция к увеличению годовых сумм атмосферных осадков (на 3,3 мм/10 лет).

"Зимой зафиксировано увеличение количества осадков преимущественно в северных, западных и юго-восточных регионах, где рост достигает 4-11 % за 10 лет. Весной также отмечается увеличение осадков, особенно в западных и северных районах Казахстана – от 8 до 18 % за 10 лет. В летний период, напротив, наблюдается снижение количества осадков на большей части территории страны. Особенно заметное уменьшение (на 4-8 % за 10 лет) фиксируется в западных и юго-западных регионах. Осенью количество осадков сокращается практически повсеместно, в том числе в западных и юго-западных регионах – на 3-11 % за 10 лет", – продолжили в "Казгидромете".

По словам директора научно-исследовательского центра РГП "Казгидромет" Турсын Тілләкәрім, изменение климата неоднородно по территории Казахстана, а также по сезонам года.

"Но общей чертой для большинства регионов нашей страны является резко выраженная континентальность климата с высокими температурами летом и низкими зимой, с небольшим годовым количеством осадков и целым "букетом" опасных гидрометеорологических явлений, случающихся в разные сезоны года: периоды жаркой погоды, засухи, пыльные бури, сильные ветра и дожди, метели, паводки и маловодье", – отметила она.

Современные статистические данные свидетельствуют о растущем во всем мире ущербе от опасных погодных и климатических явлениях. Согласно новому Всеобъемлющему докладу ВМО, за последние 50 лет ежедневно возникало в среднем одно бедствие, связанное с опасным метеорологическим, климатическим или гидрологическим явлением.

По данным мониторинга РГП "Казгидромет", в Казахстане повышаются не только среднегодовые температуры, но и меняется частота экстремальных природных явлений. Например, заметно увеличилась общая продолжительность всех волн жары, возросло число дней с температурой выше 30 0С, отмечается увеличение дефицита холода и рост количества летних дней с экстремально высокими температурами.


"Принимая во внимание географическое положение Казахстана и его обширную территорию, наблюдаемые изменения климатических условий в различных регионах республики могут оказать как негативное, так и позитивное воздействие на биофизические системы, экономическую деятельность и социальную сферу. Учет климатических условий и оценка их изменений необходимы для определения потенциальных последствий и принятия своевременных и адекватных мер адаптации, в конечном итоге, для обеспечения устойчивого развития Казахстана", – резюмировала Турсын Тілләкәрім.

Ранее эксперты "Казгидромета" рассказывали, что июнь стал самым жарким за 18 лет в Казахстане. И апрель 2025 года вошел в историю как один из самых жарких за весь период метеонаблюдений в Казахстане.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
