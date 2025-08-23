Шымкентцы объединились ради чистого города: за день вывезли 172 тонны мусора

23 августа 2025 года в Шымкенте состоялся массовый субботник под лозунгом "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

К акции присоединились 3 755 человек, задействовано 136 единиц спецтехники. Всего из города вывезли 172 тонны мусора.

Результаты по районам:

Абайский район – 445 человек, 16 единиц техники, 28 тонн;

Аль-Фарабийский район – 499 человек, 30 единиц техники, 41,7 тонны;

Енбекшинский район – 1532 человека, 33 единицы техники, 15,7 тонны;

Каратауский район – 704 человека, 25 единиц техники, 42,1 тонны;

Туранский район – 575 человек, 32 единицы техники, 44,5 тонны.

Фото: акимат Шымкента

Участники субботника очистили улицы и дворы от мусора, обрезали сухие ветви и кустарники, скосили траву, побелили деревья, провели благоустроительные и озеленительные работы.

Фото: акимат Шымкента

Многие шымкентцы отметили, что участие в акции стало для них не только вкладом в чистоту города, но и возможностью почувствовать единство.

"Мы пришли всей семьей, и детям было важно увидеть, что чистота начинается с каждого из нас", – рассказала жительница Каратауского района.

Фото: акимат Шымкента

"Когда работаешь рядом со студентами, врачами, педагогами и соседями по дому, понимаешь, что это общее дело объединяет нас", – добавил один из участников субботника.

Фото: акимат Шымкента

Акция "Таза Қазақстан" стала частью Комплексного плана по реализации одноименной государственной программы в Шымкенте до 2029 года. Ее цель – поддержание чистоты, улучшение экологической ситуации и формирование экологической культуры среди жителей.