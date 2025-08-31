Снег и заморозки обещают 1 сентября в двух регионах Казахстана

Прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 1 сентября 2025 года поделились с Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

В понедельник западный антициклон сохранит погоду без осадков на западе, юге и юго-востоке Казахстана.

"На остальной территории страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. На востоке и в центре РК будут особенно сильные дожди, возможен град, шквал", – говорится в сообщении.

А вот на севере и востоке республики в ночные часы ожидается переход дождя в снег.

В целом по республике прогнозируют усиление ветра. На юго-западе и юге возможны пыльные бури, на севере страны в ночные и утренние часы – туман.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки в -2 градуса.

В Атырауской и Западно-Казахстанской областях днем будет сильная жара от +35 до +37 градусов, в Мангистауской области +38 градусов, на западе Актюбинской области +35 градусов.

Ранее казахстанские синоптики озаботились вопросами глобального потепления, которое продолжает бить рекорды – все 10 экстремально теплых лет приходятся на текущее столетие. В РГП "Казгидромет" заявили, что территория нашей страны прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.