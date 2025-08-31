#АЭС в Казахстане
Общество

Снег и заморозки обещают 1 сентября в двух регионах Казахстана

погода, заморозки, осень, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 17:01 Фото: pixabay
Прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 1 сентября 2025 года поделились с Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

В понедельник западный антициклон сохранит погоду без осадков на западе, юге и юго-востоке Казахстана.

"На остальной территории страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. На востоке и в центре РК будут особенно сильные дожди, возможен град, шквал", – говорится в сообщении.

А вот на севере и востоке республики в ночные часы ожидается переход дождя в снег.

В целом по республике прогнозируют усиление ветра. На юго-западе и юге возможны пыльные бури, на севере страны в ночные и утренние часы – туман.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки в -2 градуса.

В Атырауской и Западно-Казахстанской областях днем будет сильная жара от +35 до +37 градусов, в Мангистауской области +38 градусов, на западе Актюбинской области +35 градусов.

Ранее казахстанские синоптики озаботились вопросами глобального потепления, которое продолжает бить рекорды – все 10 экстремально теплых лет приходятся на текущее столетие. В РГП "Казгидромет" заявили, что территория нашей страны прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.

Андрей Дюсупов
Читайте также
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 1 по 3 сентября
Общество
17:50, Сегодня
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 1 по 3 сентября
Новую школу открыли в селе Бірлік Павлодарской области
Общество
15:51, Сегодня
Новую школу открыли в селе Бірлік Павлодарской области
Жителям Алматы сообщили хорошую новость про автобусы
Общество
13:34, Сегодня
Жителям Алматы сообщили хорошую новость про автобусы
