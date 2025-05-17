Синоптики предупредили жителей двух регионов Казахстана о сильной жаре 18 мая

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане опубликовали синоптики на 18 мая, сообщает Zakon.kz.

Активный циклон, а также связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди.

"На севере, в центре и юго-востоке страны осадки будут достаточно сильные, а также пройдут грозы и град. Возможно усиление ветра, а также понижение температуры воздуха приктически на всей территории Казахстана", – отмечают в РГП "Казгидромет".

Только на западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

Сохранение сильной жары прогнозируют в ВКО и на территории области Абай, где столбики термометров поднимутся до +35+37. На юге этих регионов днем, 18 мая, сохранится очень сильная жара – до +40.

Высокая пожарная опасность ожидается на западе Мангыстауской, Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, Костанайской, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на юге, западе, северо-востоке Атырауской, в центре Алматинской областей, на северо-западе, юге области Жетысу.

В Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке, в центре Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на западе Акмолинской областей, на севере, востоке области Жетысу, на западе, севере, юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики представили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней.