Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 сентября

Фото: freepik

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 6 по 8 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14, днем порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +13+15 °C, днем +26+28 °C. 7 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 9-14, порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +11+13 °C, днем +23+25 °C. 8 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Туман. Ветер 9-14, порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +10+12 °C, днем +15+17 °C. Прогноз погоды по Алматы 6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17 °C, днем +31+33 °C. 7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +31+33 °C. 8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +29+31 °C. Прогноз погоды по Шымкенту 6 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер 1м/с. Температура воздуха ночью +16+18 °C, днем +25 °C. 7 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21 °C, днем +32+34 °C. 8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +28+30 °C. В 14 областях Казахстана на 6 сентября объявили штормовое предупреждение.



