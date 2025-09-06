#АЭС в Казахстане
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 сентября

погода, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 14:52 Фото: freepik
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 6 по 8 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14, днем порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +13+15 °C, днем +26+28 °C.

7 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 9-14, порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +11+13 °C, днем +23+25 °C.

8 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Туман. Ветер 9-14, порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +10+12 °C, днем +15+17 °C.

Прогноз погоды по Алматы

6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17 °C, днем +31+33 °C.

7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +31+33 °C.

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +29+31 °C.

Прогноз погоды по Шымкенту

6 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер 1м/с. Температура воздуха ночью +16+18 °C, днем +25 °C.

7 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21 °C, днем +32+34 °C.

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +28+30 °C.

В 14 областях Казахстана на 6 сентября объявили штормовое предупреждение. 

Фото Мухит Турсынали
