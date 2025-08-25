Казахстанцам обещают жару до +40°С на конец августа
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды на 26, 27 и 28 августа 2025 года. По данным специалистов, страну ожидает жаркое завершение лета, сообщает Zakon.kz.
Так, уточняют метеорологи, погоду Казахстана в эти три дня обусловит Западный антициклон, с которым на большей части территории республики ожидается ясная погода без осадков.
Кратковременные дожди с грозами прогнозируются с ложбиной Северо-Западного циклона в северо-западных областях. К примеру, 26-28 августа дожди пройдут на западе, 28 августа – на севере страны.
"По республике также ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Что касается температурного фона, то он будет следующим.
К примеру, на западе ожидается понижение температуры днем от 23-34°С, на юге региона –сильной жары 35-38°С до 20-35°С.
- На северо-западе Казахстана сильная жара 30-35°С.
- На севере региона – 27°С.
- В северных областях прогнозируется повышение от 25-32°С до сильной жары 30-35°С.
- В Северо-Казахстанской области понижение от 27-32°С до 22-27°С.
- В центре страны сильная жара 30-35°С.
- На востоке Казахстана повышение от 17-27°С до 24-33°С.
- В южных областях будет сильная жара 35-40°С.
- На юго-востоке ожидается повышение от сильной жары 30-35°С, в горных районах 20-25°С до 32-37°С, в горных районах – 22-27°С.
Ранее корреспондент Zakon.kz уже уточнял, что в шести городах Казахстана сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Подробнее об этом читайте по этой ссылке.
