Казахстанцам обещают жару до +40°С на конец августа

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды на 26, 27 и 28 августа 2025 года. По данным специалистов, страну ожидает жаркое завершение лета, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняют метеорологи, погоду Казахстана в эти три дня обусловит Западный антициклон, с которым на большей части территории республики ожидается ясная погода без осадков.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются с ложбиной Северо-Западного циклона в северо-западных областях. К примеру, 26-28 августа дожди пройдут на западе, 28 августа – на севере страны.

"По республике также ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается температурного фона, то он будет следующим.

К примеру, на западе ожидается понижение температуры днем от 23-34°С, на юге региона –сильной жары 35-38°С до 20-35°С.

На северо-западе Казахстана сильная жара 30-35°С.

На севере региона – 27°С.

В северных областях прогнозируется повышение от 25-32°С до сильной жары 30-35°С.

В Северо-Казахстанской области понижение от 27-32°С до 22-27°С.

В центре страны сильная жара 30-35°С.

На востоке Казахстана повышение от 17-27°С до 24-33°С.

В южных областях будет сильная жара 35-40°С.

На юго-востоке ожидается повышение от сильной жары 30-35°С, в горных районах 20-25°С до 32-37°С, в горных районах – 22-27°С.

