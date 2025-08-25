#АЭС в Казахстане
Общество

К жителям Алматы, Астаны и еще четырех городов синоптики обратились с предупреждением

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 09:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В шести городах Казахстана сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно с сайта РГП "Казгидромет".

"25 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Балхаше, Актобе, Талдыкоргане, Алматы, Астане, ночью – в Атырау", – следует из обращения синоптиков в понедельник.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 09:57
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 августа

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 25 августа 2025 года в 16 областях Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
