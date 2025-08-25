От прохлады до 37-градусного зноя: обновлен прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня

В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня будет временами прохладно, жарко и без осадков. Об этом говорится в прогнозе погоды на 26, 27 и 28 августа 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +28+30°С. 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С. 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С. Прогноз погоды по Алматы 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С. 27-28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С. Прогноз погоды по Шымкенту 26-28 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +35+37°С.

