#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.34
623.05
6.65
Общество

Яблоко чуть не убило пенсионера из Конаева

Пенсионер из Конаева проглотил яблоко и чуть не лишился жизни, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 17:24 Фото: pixabay
Как раз таки про этот случай можно сказать "не в то горло попало". Врачи извлекли кусок яблока из бронха жителя Конаева, который едва не задохнулся из-за него, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской многопрофильной клинической больнице рассказали, что их врач-эндоскопист Данияр Алмагамбетов санавиацией вылетел в центральную районную больницу Конаева для оказания экстренной помощи 67-летнему пенсионеру.

"У пациента диагностировано инородное тело в левом главном бронхе – кусочек яблока размером 2х1,5 см, полностью перекрывавший дыхательные пути. Ситуацию значительно осложняли сопутствующие заболевания: последствия перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения в 1995 году, дизартрия, левосторонний гемипарез, а также артериальная гипертензия III степени".Алматинская многопрофильная клиническая больница

Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница

В операционной специалистом проведено удаление инородного тела с помощью аппарата видеобронхоскопа под интубационным наркозом.

"Такие случаи требуют неотложного вмешательства и высокого уровня подготовки специалистов. Слаженная работа системы санитарной авиации и опыт врачей позволяют оперативно оказывать экстренную помощь пациентам даже в самых сложных ситуациях". Данияр Алмагамбетов

Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница

Благодаря своевременным и профессиональным действиям врача дыхательные пути пациента были полностью восстановлены, что позволило избежать тяжелых осложнений и угрозы жизни.

В середине июля в Восточно-Казахстанской области врачи спасали малыша, который проглотил болт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Нацбанк выпустил коллекционные монеты к 30-летию Конституции
Общество
18:15, Сегодня
Нацбанк выпустил коллекционные монеты к 30-летию Конституции
Сильная жара обрушится на семь областей Казахстана 26 августа
Общество
17:42, Сегодня
Сильная жара обрушится на семь областей Казахстана 26 августа
В Алматинской области обозначили ключевые приоритеты в сфере образования
Общество
16:47, Сегодня
В Алматинской области обозначили ключевые приоритеты в сфере образования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: