Мошенники добрались до акима Конаева

Власти Конаева обратились с предупреждением к жителям, сообщает Zakon.kz.

Мошенники принялись рассылать ложные сообщения от имени акима города Асхата Бердиханова.

"Уважаемые жители Конаева. В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени акима города Асхата Бердиханова. Просьба не доверять подобным ссылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам. Будьте бдительны!" – сообщили в пресс-службе акима города.

Там добавили, что у градоначальника только в Instagram есть официальная страница: @berdikhanov_askhat. И все новости освещаются только там.

Аким Конаева не единственный, от чьего имени действуют мошенники. В апреле 2024 года казахстанцы получали сообщения якобы от акима Алматинской области, председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, министра просвещения Гани Бейсембаева и других публичных людей.