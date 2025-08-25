#АЭС в Казахстане
Общество

В Шымкенте молодежь Ассамблеи укрепила дружбу и единство

Лагерь дружбы &quot;Біз біргеміз&quot; прошел в Шымкенте , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 20:51 Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В Шымкенте прошел лагерь дружбы "Біз біргеміз" для молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В двухдневном мероприятии приняли участие активисты общественного объединения "Ассамблея жастары" со всей страны, передает пресс-служба акимата Шымкента.

"Лагерь, организованный городским филиалом АНК Шымкента и "Ассамблея жастары" в зоне отдыха "Красные скалы", был нацелен на продвижение ценностей общенационального единства, укрепление патриотического духа и выполнение поручений главы государства по избавлению от социальных пороков, таких как наркомания, игромания, насилие и расточительство", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Для участников проведены лекции от опытных специалистов в области Team Coaching, Career Coaching, Relationship Coaching, юридической грамотности и Life Coaching. Среди спикеров были:

  • председатель "Ассамблея жастары" Тимур Жумырбаев;
  • заместитель директора Департамента организационной и территориальной работы партии AMANAT Жандос Калтаев;
  • старший помощник прокурора города Шымкента Нариман Базарбаев;
  • дебатер и тренер Алмас Толыкбаев;
  • профессиональный профориентатор Сейдулла Исмаил.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Кроме того, молодежь встретилась с заслуженным мастером спорта Казахстана, трехкратным чемпионом мира по боевому самбо Арманом Оспановым. Он рассказал о важности здорового образа жизни и поделился своим опытом.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В рамках программы лагеря, направленной на просвещение и объединение молодежи вокруг идей общенационального единства, были организованы спортивные игры, соревнования по бамперболу, творческие конкурсы и групповые занятия, которые способствовали укреплению дружбы и сплоченности.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Стоит отметить, что основная задача общественного объединения "Ассамблея жастары" – это развитие и объединение молодежи на основе общественного согласия и общенационального единства народа Казахстана. Также объединение занимается поддержкой молодежных инициатив, развитием социальной активности, культурно-просветительской деятельностью, содействием в формировании общественного согласия, политико-правовой культуры молодежи, основанной на демократических нормах.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Важными задачами являются привлечение молодежи этносов к изучению государственного языка, его популяризация, проведение общественно-политических мероприятий патриотической направленности и межэтнического, межкультурного диалога, а также развитие волонтерской и благотворительной деятельности среди молодежи.

Фото Алия Абди
Алия Абди
