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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Появилась предварительная причина крушения самолета близ Актау

Причина крушения самолета близ Актау, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 12:19 Фото: pixabay
25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Названа предварительная причина крушения, сообщает Zakon.kz.

В 11:10 от РГП "Казаэронавигация" поступила информация: самолет "Эмбрайр190" AHY8243 следовавший по маршруту Баку – Грозный, объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления с посадкой в Актау. 

В воздушном судне находились 67 пассажиров, пять членов экипажа.

Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines.

На место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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