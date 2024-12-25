Появилась предварительная причина крушения самолета близ Актау

В 11:10 от РГП "Казаэронавигация" поступила информация: самолет "Эмбрайр190" AHY8243 следовавший по маршруту Баку – Грозный, объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления с посадкой в Актау.