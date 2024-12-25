Появилась предварительная причина крушения самолета близ Актау
Фото: pixabay
25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Названа предварительная причина крушения, сообщает Zakon.kz.
В 11:10 от РГП "Казаэронавигация" поступила информация: самолет "Эмбрайр190" AHY8243 следовавший по маршруту Баку – Грозный, объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления с посадкой в Актау.
В воздушном судне находились 67 пассажиров, пять членов экипажа.
Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines.
На место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.
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