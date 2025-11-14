#АЭС в Казахстане
Общество

80-летний казахстанец избежал реального лишения свободы после смертельного ДТП

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 09:16 Фото: Zakon.kz
80-летнему жителю Акмолинской области дали 2,5 года условно за смертельный наезд и скрытие с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Верховного суда, летом 2025 года 80-летний житель Астраханского района Акмолинской области совершил наезд на пешехода, двигавшегося по краю дороги.

К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

"После ДТП водитель скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в соответствующие органы", – уточнили в ведомстве.

Уголовное дело поступило в суд с заключением процессуального соглашения о признании вины по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, и оставления места дорожно-транспортного происшествия (часть 3 статьи 345, статья 347 Уголовного кодекса).

Астраханский районный суд, рассмотрев дело, отметил, что подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном и просил прощения у родных погибшего.

Известно, что потерпевшие заключили с ним медиативное соглашение о возмещении ущерба и сообщили, что не имеют к нему претензий материального и морального характера.

Процессуальное соглашение было поддержано прокурором и защитником:

"С учетом чистосердечного раскаяния подсудимого, признания вины и его пожилого возраста суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права управления транспортными средствами".

Судебный акт не вступил в законную силу.

13 ноября 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области огласил приговор водителю за смерть 7 человек.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
