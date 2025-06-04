Троих туристов приговорили к смертной казни за контрабанду кокаина на Бали

Трое граждан Великобритании приговорены к смертной казни за контрабанду кокаина на туристический остров Бали, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, 3 июня трое британских граждан, обвиняемых в контрабанде почти килограмма кокаина в Индонезию, предстали перед судом во вторник на туристическом острове Бали. Им грозит смертная казнь в соответствии со строгими законами страны о наркотиках.

28-летний Джонатан Кристофер Колльер и 29-летняя Лиза Эллен Стокер были арестованы 1 февраля после того, как таможенники остановили их у рентгеновского аппарата, обнаружив в их багаже подозрительные предметы, замаскированные под пакеты с едой.

Результаты лабораторных испытаний подтвердили, что десять пакетиков порошкообразной смеси для десерта в багаже Колльера в сочетании с семью аналогичными пакетиками в чемодане его спутницы содержали кокаин на сумму 368 тыс. долларов.

Два дня спустя власти арестовали 31-летнего Финеаса Эмброуза Флота. Он поставлял наркотики своим подельникам. Они перевозили вещества из Англии в Индонезию с транзитом в международном аэропорту Дохи в Катаре. Группировка успешно провезла кокаин на Бали дважды, прежде чем была поймана при третьей попытке.

По данным Министерства иммиграции и исправительных учреждений, в Индонезии в камерах смертников ожидают около 530 человек, в том числе 96 иностранцев, в основном за преступления, связанные с наркотиками. Последние казни в Индонезии, в отношении индонезийца и трех иностранцев, были проведены в июле 2016 года.

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