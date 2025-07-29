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Общество

Алматы и Астану зальет дождем, в Шымкенте – до +36°С и без осадков

Казгидромет, погода по трем городам, Алматы, Шымкент, Астана, дожди, жара, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 17:21 Фото: pexels
О том, как изменится погода в ближайшие дни в трех крупнейших городах Казахстана, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". 30 и 31 июля, а также 1 августа 2025 года в Алматы и Астане пройдут дожди. В Шымкенте же осадков не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 30 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Днем порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +22+24°С.
  • 31 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром туман. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +20+22°С.
  • 1 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Порывы ветра –15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 30 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Временами порывы ветра поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.
  • 31 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +29+31°С.
  • 1 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра –15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 30 июля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.
  • 31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С.
  • 1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 17:21
Жителей одного из городов Казахстана снова предупредили синоптики

Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды по Казахстану на 29, 30 и 31 июля 2025 года. По их данным, северо-запад, север и центр страны ждут сильные дожди.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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