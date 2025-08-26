Капуста, брокколи, а после бургер на ночь: Назым Кызайбай рассмешила Казнет роликом о вечной диете

Многие придерживаются строгой диеты, а потом срываются на вредности, успокаивая себя необходимость наслаждаться жизнью. Так же считает и трехкратная чемпионка мира по боксу из Казахстана Назым Кызайбай. Спортсменка сняла юмористичный ролик на эту тему, сообщает Zakon.kz.

Боксерша в начале видео кусает капусту, запивая водой и приговаривает: "Скоро у меня будет идеальная фигура!"

Затем она есть брокколи с яблоками, добавляя: "Чувствую, как уходят килограммы".

Но уже перед сном главная героиня ролика кардинально меняет настрой:

"Зачем ты себя мучаешь? Жизнь одна! Надо наслаждаться".

И в кадре уже Кызайбай довольно поедает бургер с жаренной картошкой, запивая это все газировкой.

"Ладно, сегодня не считается. Завтра начну. Хотя... завтра пятница. Начну с понедельника", – уточняет титулованная казахстанка.

Комментаторы после просмотра единогласно пришли к мнению, что так пытается похудеть большая часть из них.

Уже поздно, лето закончилось.

Уже вторник, придется со следующего понедельника начать.

Это же моя сестренка. Сегодня должна была начать заново диету, но она после работы зашла на кухню и съела овощное рагу и с хлебом, запила все газировкой и сказала: "К черту диету!"

"Оскар" по тебе плачет.

Ты и так хорошая. Брось это дело и кушай нормальную еду.

Кто-то за мной следит? Это же я.

