#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Общество

Капуста, брокколи, а после бургер на ночь: Назым Кызайбай рассмешила Казнет роликом о вечной диете

Назым Кызайбай, видео, диета, спорт, вредная пища, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:01 Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Многие придерживаются строгой диеты, а потом срываются на вредности, успокаивая себя необходимость наслаждаться жизнью. Так же считает и трехкратная чемпионка мира по боксу из Казахстана Назым Кызайбай. Спортсменка сняла юмористичный ролик на эту тему, сообщает Zakon.kz.

Боксерша в начале видео кусает капусту, запивая водой и приговаривает: "Скоро у меня будет идеальная фигура!"

Затем она есть брокколи с яблоками, добавляя: "Чувствую, как уходят килограммы".

Но уже перед сном главная героиня ролика кардинально меняет настрой:

"Зачем ты себя мучаешь? Жизнь одна! Надо наслаждаться".

И в кадре уже Кызайбай довольно поедает бургер с жаренной картошкой, запивая это все газировкой.

"Ладно, сегодня не считается. Завтра начну. Хотя... завтра пятница. Начну с понедельника", – уточняет титулованная казахстанка.

Комментаторы после просмотра единогласно пришли к мнению, что так пытается похудеть большая часть из них.

  • Уже поздно, лето закончилось.
  • Уже вторник, придется со следующего понедельника начать.
  • Это же моя сестренка. Сегодня должна была начать заново диету, но она после работы зашла на кухню и съела овощное рагу и с хлебом, запила все газировкой и сказала: "К черту диету!"
  • "Оскар" по тебе плачет.
  • Ты и так хорошая. Брось это дело и кушай нормальную еду.
  • Кто-то за мной следит? Это же я.

Ранее член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов назвал казахстанца лучшим соперником.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Заметили автомат и нож": полиция Алматы прокомментировала массовые разборки у Сайрана
Общество
16:09, Сегодня
"Заметили автомат и нож": полиция Алматы прокомментировала массовые разборки у Сайрана
Жителям Астаны сообщили хорошую новость про прикрепление к поликлиникам
Общество
15:54, Сегодня
Жителям Астаны сообщили хорошую новость про прикрепление к поликлиникам
Жаркое завершение лета: в Алматы, Шымкенте до +37°С и без осадков
Общество
15:28, Сегодня
Жаркое завершение лета: в Алматы, Шымкенте до +37°С и без осадков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: