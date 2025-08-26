Капуста, брокколи, а после бургер на ночь: Назым Кызайбай рассмешила Казнет роликом о вечной диете
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Многие придерживаются строгой диеты, а потом срываются на вредности, успокаивая себя необходимость наслаждаться жизнью. Так же считает и трехкратная чемпионка мира по боксу из Казахстана Назым Кызайбай. Спортсменка сняла юмористичный ролик на эту тему, сообщает Zakon.kz.
Боксерша в начале видео кусает капусту, запивая водой и приговаривает: "Скоро у меня будет идеальная фигура!"
Затем она есть брокколи с яблоками, добавляя: "Чувствую, как уходят килограммы".
Но уже перед сном главная героиня ролика кардинально меняет настрой:
"Зачем ты себя мучаешь? Жизнь одна! Надо наслаждаться".
И в кадре уже Кызайбай довольно поедает бургер с жаренной картошкой, запивая это все газировкой.
"Ладно, сегодня не считается. Завтра начну. Хотя... завтра пятница. Начну с понедельника", – уточняет титулованная казахстанка.
Комментаторы после просмотра единогласно пришли к мнению, что так пытается похудеть большая часть из них.
- Уже поздно, лето закончилось.
- Уже вторник, придется со следующего понедельника начать.
- Это же моя сестренка. Сегодня должна была начать заново диету, но она после работы зашла на кухню и съела овощное рагу и с хлебом, запила все газировкой и сказала: "К черту диету!"
- "Оскар" по тебе плачет.
- Ты и так хорошая. Брось это дело и кушай нормальную еду.
- Кто-то за мной следит? Это же я.
Ранее член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов назвал казахстанца лучшим соперником.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript