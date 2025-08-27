Казахстанцам напомнили про номер "111"

Экстренная служба 111 была создана в 2017-2018 годах при уполномоченном по правам ребенка. За прошедшие годы менялись ее операторы (госорганы) и зона ответственности. О том, какую сейчас, в 2025 году, можно получить помощь по номеру "111", читайте в Zakon.kz.

Как рассказали в "Правительстве для граждан", если вы оказались в сложной жизненной ситуации, вы можете обратиться по номеру "111", где вам окажут психологическую и юридическую консультацию.

"Контакт-центр "111" – это служба, которая создана для оказания всесторонней поддержки граждан по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей", – пояснили в ведомстве.

Сотрудники контакт-центра оказывают консультативную помощь и организовывают помощь каждому, кто оказался в непростой жизненной ситуации, и при необходимости передают информацию в государственные и местные исполнительные органы, неправительственные и прочие организации.

Основными принципами деятельности контакт-центра являются:

доступность;

оперативность;

эффективность;

компетентность;

конфиденциальность.

Какую помощь можно получить, позвонив по номеру "111":

юридическую и психологическую консультацию по вопросам семьи;

поддержку и помощь в случаях насилия и жестокого обращения;

консультацию по вопросам защиты прав детей;

содействие в экстренных ситуациях и передача информации в соответствующие службы при необходимости.

Если вы оказались в сложной жизненной ситуации, вы можете обратиться на номер "111".

Звонки принимаются круглосуточно, без перерывов на обед, выходных и праздничных дней. Анонимность и защита личных данных гарантирована.

Подробнее о правилах работы "111" можно прочитать здесь.

