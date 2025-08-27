Казахстанцам напомнили про номер "111"
Как рассказали в "Правительстве для граждан", если вы оказались в сложной жизненной ситуации, вы можете обратиться по номеру "111", где вам окажут психологическую и юридическую консультацию.
"Контакт-центр "111" – это служба, которая создана для оказания всесторонней поддержки граждан по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей", – пояснили в ведомстве.
Сотрудники контакт-центра оказывают консультативную помощь и организовывают помощь каждому, кто оказался в непростой жизненной ситуации, и при необходимости передают информацию в государственные и местные исполнительные органы, неправительственные и прочие организации.
Основными принципами деятельности контакт-центра являются:
- доступность;
- оперативность;
- эффективность;
- компетентность;
- конфиденциальность.
Какую помощь можно получить, позвонив по номеру "111":
- юридическую и психологическую консультацию по вопросам семьи;
- поддержку и помощь в случаях насилия и жестокого обращения;
- консультацию по вопросам защиты прав детей;
- содействие в экстренных ситуациях и передача информации в соответствующие службы при необходимости.
Если вы оказались в сложной жизненной ситуации, вы можете обратиться на номер "111".
Звонки принимаются круглосуточно, без перерывов на обед, выходных и праздничных дней. Анонимность и защита личных данных гарантирована.
