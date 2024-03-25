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Законодательство РК

Опубликованы номера уполномоченных по правам ребенка в регионах

Люди , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 11:26 Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения РК опубликовало номера телефонов и страницы в Instagram уполномоченных по правам ребенка в регионах и городах республиканского значения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченные по правам ребенка в регионах занимаются рассмотрением жалоб на нарушения прав и законных интересов детей, а также на действия или бездействие местных исполнительных органов и других организаций.

Чтобы обратиться за помощью, можно воспользоваться номерами телефонов для каждого региона или написать в direct Instagram.

Астана

Асима Бимендина

Алматы

Диана Ерлан

Шымкент

Жанетта Жазыкбаева

Алматинская область

Айгуль Есимбекова

Акмолинская область

Асем Асаинова

Актюбинская область

Нуржамиля Тулеуова

  • +7 778 505 80 48
  • bala_gorgau_aktobe_

Абайская область

Эльзира Жунусова

Атырауская область

Айжан Сарсембаева

  • +7 701 352 51 35

Жамбылская область

Даурен Багжанов

Восточно-Казахстанская область

Аксана Каленова

Карагандинская область

Ирина Киселева

Западно-Казахстанская область

Жанат Нурмагамбетова

  • +7 701 789 95 48

Кызылординская область

Жапырак Узакбаева

Костанайская область

Несибели Басенова

Павлодарская область

Наталья Покидова

Северо-Казахстанская область

Сауле Сураганова

Туркестанская область

Динара Егамбердиева

Жетысуская область

Райхан Сисекенова

Улытауская область

Гульмира Жаппасова

Мангистауская область

Тлектес Болатбаева

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос, сообщил, что правительство не поддерживает идею о создании государственного алиментного фонда.

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