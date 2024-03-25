Опубликованы номера уполномоченных по правам ребенка в регионах

Министерство просвещения РК опубликовало номера телефонов и страницы в Instagram уполномоченных по правам ребенка в регионах и городах республиканского значения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченные по правам ребенка в регионах занимаются рассмотрением жалоб на нарушения прав и законных интересов детей, а также на действия или бездействие местных исполнительных органов и других организаций.

Чтобы обратиться за помощью, можно воспользоваться номерами телефонов для каждого региона или написать в direct Instagram.

Астана

Асима Бимендина

+7 708 166 94 93

bala.ombudsman.astana.kz

Алматы

Диана Ерлан

+7 771 770 51 11

diana.yerlan

Шымкент

Жанетта Жазыкбаева

+7 701 203 41 84

zhazykbayeva_zhanneta

Алматинская область

Айгуль Есимбекова

+7 701 786 18 49

childrens.ombudsman

Акмолинская область

Асем Асаинова

+7 705 519 36 15

asainova_asem

Актюбинская область

Нуржамиля Тулеуова

+7 778 505 80 48

bala_gorgau_aktobe_

Абайская область

Эльзира Жунусова

+7 777 21З 75 00

elzira_ zhunusova

Атырауская область

Айжан Сарсембаева

+7 701 352 51 35

Жамбылская область

Даурен Багжанов

+7 747 187 76 47

daurenbagjanov

Восточно-Казахстанская область

Аксана Каленова

+7 705 661 41 21

aksana_kalenova

Карагандинская область

Ирина Киселева

+7 701 444 39 74

bala_qorgau_uakili_krg

Западно-Казахстанская область

Жанат Нурмагамбетова

+7 701 789 95 48

Кызылординская область

Жапырак Узакбаева

+7 702 782 57 17

zhapyrak_uzakbaeva_73

Костанайская область

Несибели Басенова

+7 701 778 35 35

zhso.kst

Павлодарская область

Наталья Покидова

+7 775 359 34 60

natalyapokidova79

Северо-Казахстанская область

Сауле Сураганова

+7 705 320 60 63

suraganovasaule

Туркестанская область

Динара Егамбердиева

+7 702 720 17 00

dinaraassil

Жетысуская область

Райхан Сисекенова

+7 701 938 94 96

bala.zhetysu.tdk

Улытауская область

Гульмира Жаппасова

+7 776 976 76 00

bala_qorgau_uakili_ulytau

Мангистауская область

Тлектес Болатбаева

+7 701 463 33 09

amankos_tlektes

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос, сообщил, что правительство не поддерживает идею о создании государственного алиментного фонда.

