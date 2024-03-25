Опубликованы номера уполномоченных по правам ребенка в регионах
Уполномоченные по правам ребенка в регионах занимаются рассмотрением жалоб на нарушения прав и законных интересов детей, а также на действия или бездействие местных исполнительных органов и других организаций.
Чтобы обратиться за помощью, можно воспользоваться номерами телефонов для каждого региона или написать в direct Instagram.
Астана
Асима Бимендина
- +7 708 166 94 93
- bala.ombudsman.astana.kz
Алматы
Диана Ерлан
- +7 771 770 51 11
- diana.yerlan
Шымкент
Жанетта Жазыкбаева
- +7 701 203 41 84
- zhazykbayeva_zhanneta
Алматинская область
Айгуль Есимбекова
- +7 701 786 18 49
- childrens.ombudsman
Акмолинская область
Асем Асаинова
- +7 705 519 36 15
- asainova_asem
Актюбинская область
Нуржамиля Тулеуова
- +7 778 505 80 48
- bala_gorgau_aktobe_
Абайская область
Эльзира Жунусова
- +7 777 21З 75 00
- elzira_ zhunusova
Атырауская область
Айжан Сарсембаева
- +7 701 352 51 35
Жамбылская область
Даурен Багжанов
- +7 747 187 76 47
- daurenbagjanov
Восточно-Казахстанская область
Аксана Каленова
- +7 705 661 41 21
- aksana_kalenova
Карагандинская область
Ирина Киселева
- +7 701 444 39 74
- bala_qorgau_uakili_krg
Западно-Казахстанская область
Жанат Нурмагамбетова
- +7 701 789 95 48
Кызылординская область
Жапырак Узакбаева
- +7 702 782 57 17
- zhapyrak_uzakbaeva_73
Костанайская область
Несибели Басенова
- +7 701 778 35 35
- zhso.kst
Павлодарская область
Наталья Покидова
- +7 775 359 34 60
- natalyapokidova79
Северо-Казахстанская область
Сауле Сураганова
- +7 705 320 60 63
- suraganovasaule
Туркестанская область
Динара Егамбердиева
- +7 702 720 17 00
- dinaraassil
Жетысуская область
Райхан Сисекенова
- +7 701 938 94 96
- bala.zhetysu.tdk
Улытауская область
Гульмира Жаппасова
- +7 776 976 76 00
- bala_qorgau_uakili_ulytau
Мангистауская область
Тлектес Болатбаева
- +7 701 463 33 09
- amankos_tlektes
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос, сообщил, что правительство не поддерживает идею о создании государственного алиментного фонда.