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Как будет работать контакт-центр "111" с женщинами и детьми

Как будет работать контакт-центр &quot;111&quot; для помощи женщинам и детям, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 15:06 Фото: pexels
МЦРИАП разработало Правила деятельности контакт-центра "111" и его взаимодействия с центральными государственными органами, местными исполнительными органами.

Правила определяют порядок деятельности контакт-центра "111" и его взаимодействия с центральными государственными органами, местными исполнительными органами.

Номер телефона "111" контакт-центра является бесплатным и функционирует круглосуточно.

Основными задачами контакт-центра "111" являются:

  • предоставление обратившимся бесперебойной информационно-справочной консультации, организационной, психологической помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей;
  • взаимодействие с центральными государственными органами, местными исполнительными органами по вопросам, связанным с поступившими обращениями;
  • обеспечение необходимого качества предоставляемой контакт-центром "111" консультационной, организационной, психологической помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

Принципами деятельности контакт-центра "111" являются:

  • бесплатность;
  • доступность;
  • оперативность;
  • эффективность;
  • профессионализм;
  • компетентность;
  • анонимность;
  • конфиденциальность.

Контакт-центр "111":

  • предоставляет свои услуги физическим и юридическим лицам круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней на государственном и русском языках по выбору обратившегося;
  • предоставляет информационно-справочные консультации, организационную, психологическую помощь обратившимся;
  • осуществляет взаимодействие с центральными государственными и местными исполнительными органами по вопросам поступивших обращений;
  • при необходимости по вопросам компетенции ведет переписку с центральными государственными, местными исполнительными органами;
  • осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан и региональными уполномоченными по правам ребенка областей, городов республиканского значения в вопросах защиты прав детей;
  • принимает и рассматривает устные и письменные обращения, поступающие по официальным каналам связи и на адрес электронной почты: 111.gov4c.kz;
  • осуществляет сбор и обработку информации по обращениям для определения наиболее эффективного пути решения по поступившим вопросам;
  • самостоятельно принимает решение о выборе объема необходимой помощи по поступившим обращениям;
  • для передачи и получения необходимой информации совершает исходящие звонки в центральные государственные органы, местные исполнительные органы;
  • в случаях поступления обращений, по которым требуются меры оперативного реагирования, незамедлительно по имеющимся каналам связи передает в центральные государственные органы, местные исполнительные органы необходимую информацию;
  • вводит необходимые данные в форму запроса в информационной системе регистрации поступивших обращений;
  • предоставляет физическим и юридическим лицам, по их устному или письменному запросу, информацию о номере регистрации обращения, текущем статусе и ходе работы по решению поставленного вопроса;
  • осуществляет информационно-справочную поддержку своей деятельности по информации, имеющейся в Базе знаний;
  • если вопрос обращения входит в компетенцию операторов Единого контакт-центра, то перенаправляет звонок оператору с уведомлением об этом обратившегося;
  • если вопрос обращения не входит в компетенцию контакт-центра "111", консультант предоставляет обратившемуся лицу имеющуюся у него информацию касательно субъекта, в чью компетенцию входит решение данного вопроса;
  • в необходимых случаях по письменному требованию уполномоченного органа в сфере информатизации в запрашиваемый срок предоставляет запись разговора консультанта с физическим или юридическим лицом, позвонившим в контакт-центр "111";
  • осуществляет повышение профессиональной компетенции, обучение и переобучение консультантов;
  • применяет к консультантам меры поощрительного и стимулирующего характера, повышает уровень осведомленности граждан о деятельности контакт-центра "111", порядке и процессе предоставления информационно-справочных консультаций, оказания организационной, психологической помощи в сфере защиты прав женщин и детей путем информирования в средствах массовых информации, телевидении, размещения публикаций в электронных информационных ресурсах, наружной рекламе, проведения различных информационных мероприятий.

Контроль за деятельностью контакт-центра "111" осуществляется уполномоченным органом в сфере информатизации.

Участниками взаимодействия контакт-центра "111" с центральными государственными органами, местными исполнительными органами являются:

  • уполномоченный орган в сфере информатизации;
  • Уполномоченный по правам ребенка в РК;
  • региональные уполномоченные по правам ребенка областей, городов республиканского значения;
  • центральные государственные органы;
  • местные исполнительные органы;
  • физические и юридические лица.

При реализации своих функций контакт-центр "111" взаимодействует с центральными государственными органами, местными исполнительными органами по следующим вопросам:

  • защита и восстановление прав и свобод человека и гражданина, надзор за соблюдением законности;
  • защита жизни, здоровья, прав и свобод человека, интересов общества и государства от противоправных посягательств, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
  • организация и оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам и иные вопросы;
  • охрана прав детей, дошкольное, среднее, техническое, профессиональное, послесреднее, дополнительное, высшее, послевузовское образование, качество образования, языковая политика и иные социальная защита лиц с инвалидностью, пенсионное обеспечение, социальная помощь, социальное страхование, занятость, трудовая сфера, миграция населения и иные вопросы;
  • охрана здоровья, сохранение и укрепление здоровья населения, доступная и качественная медицинская помощь;
  • предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и иные вопросы;
  • относящиеся к компетенции ведомства, осуществляющего внешнеполитическую деятельность;
  • государственная молодежная и семейная политика, информация, религиозная деятельность, благотворительность, волонтерская деятельность и иные вопросы;
  • мобилизация, военное образование и наука, военно-патриотическое воспитание и иные вопросы;
  • ветеринарный контроль и надзор, управление земельными ресурсами и иные вопросы;
  • железнодорожный, автомобильный и иной транспорт, авиация, автомобильные дороги, деятельность аэропортов и иные вопросы;
  • туризм, физическая культура и спорт;
  • охрана окружающей среды, лесного хозяйства, использования животного мира и иные вопросы;
  • при необходимости: промышленность и строительство, экономика, финансовая сфера, энергетика, торговля и интеграция, водные ресурсы и ирригация. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 мая.

Ранее сообщалось, что телефон доверия для жертв насилия начал действовать в Казахстане.

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