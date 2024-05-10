Как будет работать контакт-центр "111" с женщинами и детьми

МЦРИАП разработало Правила деятельности контакт-центра "111" и его взаимодействия с центральными государственными органами, местными исполнительными органами.

Правила определяют порядок деятельности контакт-центра "111" и его взаимодействия с центральными государственными органами, местными исполнительными органами.

Номер телефона "111" контакт-центра является бесплатным и функционирует круглосуточно.

Основными задачами контакт-центра "111" являются:

предоставление обратившимся бесперебойной информационно-справочной консультации, организационной, психологической помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей;

взаимодействие с центральными государственными органами, местными исполнительными органами по вопросам, связанным с поступившими обращениями;

обеспечение необходимого качества предоставляемой контакт-центром "111" консультационной, организационной, психологической помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

Принципами деятельности контакт-центра "111" являются:

бесплатность;

доступность;

оперативность;

эффективность;

профессионализм;

компетентность;

анонимность;

конфиденциальность.

Контакт-центр "111":

предоставляет свои услуги физическим и юридическим лицам круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней на государственном и русском языках по выбору обратившегося;

предоставляет информационно-справочные консультации, организационную, психологическую помощь обратившимся;

осуществляет взаимодействие с центральными государственными и местными исполнительными органами по вопросам поступивших обращений;

при необходимости по вопросам компетенции ведет переписку с центральными государственными, местными исполнительными органами;

осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан и региональными уполномоченными по правам ребенка областей, городов республиканского значения в вопросах защиты прав детей;

принимает и рассматривает устные и письменные обращения, поступающие по официальным каналам связи и на адрес электронной почты: 111.gov4c.kz;

осуществляет сбор и обработку информации по обращениям для определения наиболее эффективного пути решения по поступившим вопросам;

самостоятельно принимает решение о выборе объема необходимой помощи по поступившим обращениям;

для передачи и получения необходимой информации совершает исходящие звонки в центральные государственные органы, местные исполнительные органы;

в случаях поступления обращений, по которым требуются меры оперативного реагирования, незамедлительно по имеющимся каналам связи передает в центральные государственные органы, местные исполнительные органы необходимую информацию;

вводит необходимые данные в форму запроса в информационной системе регистрации поступивших обращений;

предоставляет физическим и юридическим лицам, по их устному или письменному запросу, информацию о номере регистрации обращения, текущем статусе и ходе работы по решению поставленного вопроса;

осуществляет информационно-справочную поддержку своей деятельности по информации, имеющейся в Базе знаний;

если вопрос обращения входит в компетенцию операторов Единого контакт-центра, то перенаправляет звонок оператору с уведомлением об этом обратившегося;

если вопрос обращения не входит в компетенцию контакт-центра "111", консультант предоставляет обратившемуся лицу имеющуюся у него информацию касательно субъекта, в чью компетенцию входит решение данного вопроса;

в необходимых случаях по письменному требованию уполномоченного органа в сфере информатизации в запрашиваемый срок предоставляет запись разговора консультанта с физическим или юридическим лицом, позвонившим в контакт-центр "111";

осуществляет повышение профессиональной компетенции, обучение и переобучение консультантов;

применяет к консультантам меры поощрительного и стимулирующего характера, повышает уровень осведомленности граждан о деятельности контакт-центра "111", порядке и процессе предоставления информационно-справочных консультаций, оказания организационной, психологической помощи в сфере защиты прав женщин и детей путем информирования в средствах массовых информации, телевидении, размещения публикаций в электронных информационных ресурсах, наружной рекламе, проведения различных информационных мероприятий.

Контроль за деятельностью контакт-центра "111" осуществляется уполномоченным органом в сфере информатизации.

Участниками взаимодействия контакт-центра "111" с центральными государственными органами, местными исполнительными органами являются:

уполномоченный орган в сфере информатизации;



Уполномоченный по правам ребенка в РК;

региональные уполномоченные по правам ребенка областей, городов республиканского значения;

центральные государственные органы;

местные исполнительные органы;

физические и юридические лица.

При реализации своих функций контакт-центр "111" взаимодействует с центральными государственными органами, местными исполнительными органами по следующим вопросам:

защита и восстановление прав и свобод человека и гражданина, надзор за соблюдением законности;

защита жизни, здоровья, прав и свобод человека, интересов общества и государства от противоправных посягательств, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

организация и оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам и иные вопросы;

охрана прав детей, дошкольное, среднее, техническое, профессиональное, послесреднее, дополнительное, высшее, послевузовское образование, качество образования, языковая политика и иные социальная защита лиц с инвалидностью, пенсионное обеспечение, социальная помощь, социальное страхование, занятость, трудовая сфера, миграция населения и иные вопросы;

охрана здоровья, сохранение и укрепление здоровья населения, доступная и качественная медицинская помощь;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и иные вопросы;

относящиеся к компетенции ведомства, осуществляющего внешнеполитическую деятельность;

государственная молодежная и семейная политика, информация, религиозная деятельность, благотворительность, волонтерская деятельность и иные вопросы;

мобилизация, военное образование и наука, военно-патриотическое воспитание и иные вопросы;

ветеринарный контроль и надзор, управление земельными ресурсами и иные вопросы;

железнодорожный, автомобильный и иной транспорт, авиация, автомобильные дороги, деятельность аэропортов и иные вопросы;

туризм, физическая культура и спорт;

охрана окружающей среды, лесного хозяйства, использования животного мира и иные вопросы;

при необходимости: промышленность и строительство, экономика, финансовая сфера, энергетика, торговля и интеграция, водные ресурсы и ирригация.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 мая.

Ранее сообщалось, что телефон доверия для жертв насилия начал действовать в Казахстане.