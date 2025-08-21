Смертельное ДТП в области Абай: что известно о состоянии пострадавших детей

Сегодня министр здравоохранения Акмарал Альназарова навестила детей, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Урджарском районе области Абай. Об этом 21 августа 2025 года стало известно из Telegram-канала Минздрава, сообщает Zakon.kz.

Министр лично ознакомилась с состоянием двоих детей, госпитализированных вчера в многопрофильную детскую больницу №2 Астаны.

"Пострадавшего мальчика, поступившего в состоянии травматического шока, с повреждениями голени, кисти, удалось стабилизировать, и сегодня он будет переведен из реанимации в обычную палату", – сообщили врачи отделения.

Акмарал Альназарова побеседовала с лечащими врачами детской больницы, отметила слаженную работу мультидисциплинарных бригад, которые с первых часов после происшествия обеспечили полный объем экстренной помощи.

Также глава Минздрава встретилась с мамой ребенка, выразила искренние слова поддержки, пожелав скорейшего восстановления.

"Здоровье и жизнь наших детей – главный приоритет. Государство сделает все возможное для их восстановления. Я выражаю благодарность врачам, которые оперативно подключились к спасению маленьких пациентов. Желаю детям скорейшего выздоровления, а их родным – сил и терпения в это трудное время", – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Отмечается, что Минздрав продолжит держать под особым контролем процесс лечения детей, пострадавших в ДТП.

Смертельное ДТП произошло 19 августа 2025 года около 16:00 в селе Бестерек в Урджарском районе области Абай. По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota, не справившись с управлением, сбил шестерых детей, которые стояли у ворот дома, в 10 м от дороги. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один – по дороге в медучреждение. Еще трое находятся в больнице с различными травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя водворили в изолятор временного содержания. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии. Санкцией суда в отношении водителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева на самолете военно-транспортной авиации Минобороны в область Абай вылетели астанинские врачи – нейрохирург, травматолог и реаниматолог.

