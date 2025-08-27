#АЭС в Казахстане
Общество

Алматы и Стокгольм сравнили в МВД: Нет автомобилей и пробок

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 14:54 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 27 августа 2025 года сравнил города Алматы и Стокгольм в части безопасности на дорогах, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев рассказал о своем опыте пребывания в Швеции.

"В городе Стокгольм проживает 2 млн человек и на дорогах практически нет автомобилей. Хотя там очень узкие дороги, там нет пробок. У них везде есть велодорожки и люди передвигаются на велосипедах и самокатах", – сказал он.

Связано это, по его словам, в первую очередь с развитой сетью метро.

"Метро Стокгольма – 100 станций на 2 млн человек. В Алматы – 2 млн населения и станций всего лишь семь в метро. Все зависит от того, как мы будем сегодня развивать инфраструктуру. Это зависит от финансовых возможностей акиматов на местах. Они решают эти вопросы, и думаю, в скором будущем велодорожек у нас будет больше и дети смогут ездить в школу на велосипеде", – резюмировал глава КАП.

Ранее он заявил, что с начала года в ДТП по стране погибли 176 детей. В этой связи он предлагает ввести уроки по ПДД отдельным обязательным предметом в школьных программах.

Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
