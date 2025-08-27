В Астане на два дня перекроют дорогу к поселку Нурлы
В Астане временно закроют дорогу к поселку Нурлы. Об этом стало известно из предупреждения столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.
Согласно заявлению за 27 августа 2025 года, по дороге к поселку Нурлы идут работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.
"28 и 29 августа данный участок будет полностью перекрыт. При этом движение будет организовано по альтернативным подъездным путям".Пресс-служба акимата Астаны
Специалисты попросили водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Алматы до 30 августа закроют одну из улиц в Бостандыкском районе.
