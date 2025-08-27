Настоящий соғым: алматинец выловил 250-килограммового голубого тунца в Средиземном море

40-летний житель Алматы Улан Абдраимов увлекается подводной охотой. Только чаще всего этим он занимается за рубежом. 26 августа 2025 году на его крючок попался 250-килограммовый голубой тунец, сообщает Zakon.kz.

В этот раз на охоту Улан Абдраимов отправился с друзьями в Средиземное море. Его целью был голубой тунец. Этот вид рыбы считается одним из самых дорогих деликатесов в мире. К слову, рыбак-любитель уже устанавливал личный рекорд – летом 2024 года он поймал 270-килограммового гиганта. На сей раз трофей оказался не таким жирным – всего 250 кг, однако радости не было предела, признался мужчина.

"Почти весь день мы прождали, рыбы не было, мы сидели и прикармливали место. Голубой тунец очень шугливая и шустрая рыба, поэтому действовать нужно крайне аккуратно и расчетливо. То есть, лучше погружаться в воду максимально тихо и без резких движений. Еще один нюанс в том, что ныряешь без помощников или какой-либо страховки. Наконец, когда он попался, битва была серьезная. Потому что он с легкостью утащил две буи, если бы не третья, он бы ускользнул". Улан Абдраимов

Трофей сразу загрузили на погрузчик и отвезли на местный рынок, где его взвесили и измерили.

"Он весит 250 кг, в длину 2,5 м, а объем – 1,5 м. Все были в шоке, даже местные жители. Там же разделали тушу. Это настоящий соғым. Мясо мраморное, не сильно жирное. Я сразу попробовал деликатес в сыром виде, вкусно. Очень счастлив, что поймал монстра". Улан Абдраимов

Юзеры были сильно удивлены размеру голубого тунца:

брат мощно;

вот это трофей;

это же как корову вытащить из воды;

кто ты воин;

интересно сколько стоит такой улов.

Ранее в интервью Zakon.kz Улан Абдраимов рассказывал, что гиганты в казахстанских водах его не интересуют, поэтому последние 10 лет спортсмен специально выезжает за рубеж, чтобы поохотиться на гигантских рыб. Для этой цели он уже побывал в Мадагаскаре, Африке, Гавайях, на Мальдивах и Шри-Ланке.