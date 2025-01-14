Голубой тунец за 1,3 млн долларов: казахстанец ныряет в океаны за гигантской рыбой

Улан Абдраимов увлекается достаточно редкой для Казахстана подводной охотой. Только чаще всего он занимается этим за рубежом. А его трофеи бьют рекорды – почти 270-килограммовый голубой тунец, который оценивается в 1,3 млн долларов.

Zakon.kz расскажет, чем соотечественника заворожил подводный мир.

39-летний уроженец Кыргызстана Улан Абдраимов с 2006 года живет в Алматы и является гражданином Казахстана. Отец четверых детей занимается бизнесом, реализует охотничьи экипировки. А еще имеет необычное хобби – стреляет в гигантских рыб под водой.

"Я с 2008 по 2014 год жил в Дубае, ОАЭ. Дружил с местными ребятами. В будни работал, а выходные проводил в пустыне либо на пляже. Мне предложили попробовать подводную охоту. Мы с берега ныряли, небольшим подводным ружьем стреляли мелких рыб". Улан Абдраимов

С этого все и началось. Если раньше молодой человек боялся просто нырнуть в воду, то на первой подводной охоте получил столько адреналина, что решил продлить свое счастье.

"Подводная охота – настоящий спорт, ты испытываешь свои физические возможности, развиваешь внимательность, меткость. Это азарт и адреналин, который нарастает, как снежный ком. А еще мир в воде настолько красив и удивителен, что завораживает с первой минуты. На это просто нужно посмотреть вживую своими глазами". Улан Абдраимов

Казахстанские воды чисты и красивы, однако не привлекают молодого человека.

"В Казахстане я редко могу понырять, и то только летом. Плавал в Балхаше и Алаколе. Они по-своему красивы, воды чистые. Там можно увидеть водоросли и пресноводную рыбу. Они пассивные, маленькие. Большой рыбы у нас не встретишь, это редкость. Может быть, сом, амур или толстолоб – 15-20 кг. На них охотиться неинтересно. Соответствующего трофея у нас нет". Улан Абдраимов

Поэтому последние 10 лет спортсмен специально выезжает за рубеж, чтобы поохотиться на гигантских рыб. Для этой цели он побывал в Мадагаскаре, Африке, Гавайях, на Мальдивах и Шри-Ланке.

"В каждой стране есть своя изюминка. Но недавно я летал во Французскую Полинезию. Это очень далеко, почти круг сделал вокруг планеты. Там безумно красиво и для подводной охоты самое то. Пока эти острова для меня номер один". Улан Абдраимов

Также алматинец делится впечатлениями, что летом прошлого года в Средиземном море поймал жирного голубого тунца.

"Этот вид самый большой в мире. У нас весов не было, но по длине он был больше двух метров, а в обхвате 1,6 метров. То есть приблизительный вес трофея – 250-270 кг. Она огромная, мясо у рыбы мраморное, очень вкусное. Этот вид сильно ценится в Японии. Недавно читал в новостях, что на токийском аукционе такого тунца продали за 1,3 млн долларов. У меня не было возможности кому-то продать добычу. В такую жару никуда ее не денешь, даже с собой в Казахстан не смог привезти и угостить близких. В итоге неправильно ее разделал. Пришлось раздать местным жителям". Улан Абдраимов

Охотится молодой человек в экипировке со специальным подводным ружьем. Золотое правило: нырять с напарником, который может подстраховать.

"Для крупной рыбы мы используем флешер. На леску привязываем искусственную рыбку. Опускаем ее на глубину 1,20 м. На волнах она играет и привлекает хищников. Когда они попадаются на приманку, мы ныряем. Стреляем только ту, которую едим. Пропускаем мелких или неинтересных рыб. Когда летишь за много километров, тратишь баснословные деньги, и у тебя только один шанс выстрелить, ты достаточно избирателен". Улан Абдраимов

Улан Абдраимов признается, что с грустью наблюдает, как некоторые большие воды превращены в целые полигоны мусора.

"В Гавайях местные жители выловили всю рыбу, даже в мелком виде их очень мало. В Бали, Индонезии – то же самое, там динамитом рыб подрывают. На Шри-Ланке и Индонезии много мусора выбрасывают в море. Когда плаваешь, натыкаешься на целые полигоны. На Мальдивах, когда я пять лет назад был в первый раз, подводный мир был богатый, а в этот раз я заметил, что он сильно обеднел. В тех местах, где не уважают природу, рыбы практически не водятся. Хочу летать в проверенные места, где ждет успех. Планирую попасть на Фиджи и вернуться во Французскую Полинезию. Их жители рационально используют богатства Земли и держат все в чистоте". Улан Абдраимов

Без казусов в воде не обошлось. Однажды спортсмену чуть не пришлось попрощаться с миром. Тогда он задумался, насколько рыба стоит его жизни. Однако на чаше весов хобби все же перевесило.

"Я еще только учился и был малоопытным охотником. Нырнул один. Когда стрелял в рыбу, она находилась среди кораллов. Стрела пробила рыбу и застряла в кораллах. Я попытался ее вытащить. Глубина была небольшая – метров 10. Ощутил, что заканчивается дыхание. Когда выплывал, заметил, что меня что-то держит. Я хотел глотнуть воздух, оставалось 5-10 сантиметров, но не смог выплыть. Опустил голову вниз и увидел, что рукоятка ружья зацепилась за кораллы. И эти секунды отвечали за целую жизнь. Рассудок темнел, я из последних сил снял ремень и выплыл. Лежал на спине, жадно дышал. Осознал, что рыба не стоит человеческой жизни. У меня семья, дети. Продышался, нырнул, стрелу вытащил, ремень надел и дальше начал снова охотиться". Улан Абдраимов

Мужчина отмечает, что, если в рыбалке не знаешь, что попадется тебе на удочку, то в подводной охоте ты сам выбираешь себе добычу. Однако у этой цены велика и расплата.

"Чтобы покорять моря и океаны, надо их любить. Я до сих пор испытываю чувство тревожности, что мешает мне нырять глубоко и комфортно, а это влияет на охоту. Это экстремальный вид спорта, много разных факторов: сильное течение может унести, много подводных тварей, которые так и готовы полакомиться тобой, и банально можно утонуть. Много охотников, которые видят хорошую рыбу и хотят догнать ее или дождаться. Так пропускают время в азарте и не успевают выплыть. А так большие рыбы не агрессивные, самое опасное существо в воде и на суше – человек, даже акулы нас боятся". Улан Абдраимов

При этом супруга алматинца не разделяет его увлечение, к тому же она ярая защитница животных. Однако все равно мужчина берет семью с собой в путешествия, делясь с ними лучшими эмоциями от охоты и угощая их своей добычей.