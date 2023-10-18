Андрей Голубев вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Швеции

В Стокгольме (Швеция) проходит турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с украинцем Денисом Молчановым выиграли у аргентинского дуэта Андрес Мольтени (11 АТР в парном разряде)/Максимо Гонсалес (12 АТР в парном разряде) со счетом 7:5, 3:6, 10:7. Стоит отметить, что аргентинские теннисисты были посеяны на турнире под первым номером.

В четвертьфинале Голубев с Молчановым встретятся с Франциско Кабралом (Португалия) и Генри Паттеном (Великобритания).

Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина успешно стартовала на турнире WTA-250.